Imparte Arturo Barba en Culiacán la cátedra en Periodismo y Comunicación

El Colegio de Sinaloa inaugura, con Arturo Barba La Cátedra magistral “Pablo de Villavicencio” en Periodismo y Comunicación, auspiciada por El Colegio de Sinaloa.

En el acto de apertura estuvieron el presidente del organismo colegiado, Élmer Mendoza y Arturo Barba, titular del programa en referencia, que lleva por tema: Periodismo científico y comunicación de la ciencia.

Durante el acto inaugural, Élmer Mendoza describió que el contenido a desarrollar las siguientes dos semanas por Arturo Barba es una provocación para fomentar las habilidades de comunicación y aplicarlas en la promoción y difusión de las actividades científicas: “Nuestro país necesita que nos ocupemos de cosas, sobre todo de la divulgación de la ciencia, porque tiene tanto peso en el pensamiento de las personas”, expresó.

Por su parte, Arturo Barba señaló que no es fácil encontrar actualmente a personas interesadas en la ciencia, por lo que es muy importante contar con estos espacios en donde se promuevan las diversidades de la ciencia en materia de divulgación e investigación, y agradeció a El Colegio de Sinaloa por continuar con esta labor.

En la apertura, también estuvieron presentes la licenciada Lydia Concepción Celaya y la maestra Minerva Solano, secretaria general y directora de Vinculación Académica de El Colegio de Sinaloa, respectivamente, quienes dieron la bienvenida a los participantes con perfiles profesionales que van desde divulgadores científicos de unidades y organismos académicos, hasta creadores visuales y artistas.

El objetivo general de esta formación pretende capacitar a comunicadores, periodistas, académicos, integrantes de la sociedad civil y estudiantes egresados de comunicación en la divulgación de la ciencia y la tecnología, con base en conocimientos teórico-prácticos, herramientas narrativas y del periodismo especializado, así como en el análisis del impacto de la inteligencia artificial en la desinformación y sus efectos en los medios de comunicación, con el propósito de impulsar la apreciación social de la ciencia y una mayor cultura científica y tecnológica de la sociedad sinaloense.

El temario constará de ocho módulos: Comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología; Producción de información sobre ciencia, tecnología, salud y medio ambiente; Habilidades de escritura; Comunicación de la ciencia en museos y actividades interactivas; Divulgación de la ciencia en TV y radio; Divulgación de la ciencia en nuevos medios; El impacto de la inteligencia artificial en los medios; y Temas de política y controversia científica.

Sobre Arturo Barba

Desde hace 34 años ha ejercido periodismo especializado en temas de ciencia, medio ambiente, tecnología y salud en diversos medios de comunicación como las revista Proceso, Quo, Emeequis, el periódico El Universal, Milenio, Novedades, El Nacional, y en los programas radiofónicos En Hombros de Gigantes de MVS Noticias Radio, entre otros.

También se ha desempeñado en medios internacionales como el periódico El País, la revista alemana Stern, el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, Discovery Channel, National Geographic Channel Latinoamérica, entre otros.

Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y el doctorado en Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Sociedad en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN.

Director del Museo Móvil Interactivo de Ciencia y Tecnología Vive la Ciencia de la SECITI CdMx; editor de la sección de Ciencia del periódico Reforma; coordinador de Comunicación y Divulgación de la Academia Mexicana de Ciencias; jefe de Información y Redacción del Departamento de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología del Instituto Politécnico Nacional y Director de Divulgación y Fomento a la Cultura Científica y Tecnológica, en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.

Actualmente colabora en diversos noticiarios radiofónicos de MVS Noticias Radio, entre ellos la Primera Emisión de Noticias con Luis Cárdenas.

Fue coordinador de la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa de la UAM Cuajimalpa y es director de la agencia de noticias Sapiens Laboratorio de Ideas (sapiensideas.com).

Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México, 2023; el Premio Internacional a museos de ciencia 2016 de la Asociación de Centros de Cátedra Magistral en Periodismo y Comunicación “Pablo de Villavicencio” 2026 Ciencia y Tecnología por el Museo Móvil de Ciencia y Tecnología “Vive la Ciencia”; el Premio de Periodismo de Investigación en Biotecnología, del consorcio “AgroBio”, 2005; el Premio Pantalla de Cristal a la Mejor Animación en la TV, por las cápsulas “¡Órale con la Ciencia!”, 2013, entre otros. Desde hace más de 20 años ha capacitado a divulgadores de la ciencia y a periodistas.