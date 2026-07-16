Impartirá Arturo Barba taller de periodismo científico en El Colegio de Sinaloa

El maestro Arturo Barba Navarrete participará en la Cátedra Magistral “Pablo de Villavicencio” en periodismo y comunicación, que organiza El colegio de Sinaloa, con el ‘Taller de periodismo científico y comunicación de la ciencia’, del 17 al 29 de agosto.

El horario del taller será de lunes a viernes de 16:00 a 19:00 horas, y sábados de 09:00 a 13:00 horas.

Este programa busca fomentar habilidades para la comunicación de las actividades científicas y tecnológicas impulsadas en instituciones gubernamentales, centros de investigación, universidades y empresas.

El objetivo general pretende capacitar a comunicadores, periodistas, académicos, integrantes de la sociedad civil y estudiantes egresados de comunicación en la divulgación de la ciencia y la tecnología, con base en conocimientos teórico-prácticos, herramientas narrativas y del periodismo especializado, así como en el análisis del impacto de la inteligencia artificial en la desinformación y sus efectos en los medios de comunicación, con el propósito de impulsar la apreciación social de la ciencia y una mayor cultura científica y tecnológica de la sociedad sinaloense.

El temario constará de ocho módulos: Comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología; Producción de información sobre ciencia, tecnología, salud y medio ambiente; Habilidades de escritura; Comunicación de la ciencia en museos y actividades interactivas; Divulgación de la ciencia en TV y radio; Divulgación de la ciencia en nuevos medios; El impacto de la inteligencia artificial en los medios; y Temas de política y controversia científica.

Informes e inscripciones al correo direccion.vinculacion@elcolegiodesinaloa.gob.mx con Minerva Solano Moreno, directora de Vinculación Académica de El Colegio de Sinaloa, o a los teléfonos (667) 716-1046 - (667) 716-1050.

Arturo Barba Navarrete es periodista especializado en ciencia, medio ambiente, tecnología y salud con 34 años de trayectoria, egresado por la UAM Xochimilco; candidato a doctor en Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Sociedad por el CINVESTAV-IPN.

Ha colaborado con Proceso, Quo, Emeequis, El Universal, Milenio, Novedades, El Nacional y el programa radiofónico En Hombros de Gigantes (MVS Noticias).

A nivel internacional, ha publicado en El País, Stern, Süddeutsche Zeitung y producido contenido para Discovery Channel y National Geographic Channel Latinoamérica.