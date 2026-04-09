Impartirá Daniel Borrego taller sabatino de Percusión Creativa

En el Centro Sinaloa de las Artes “Centenario” se llevará a cabo el Taller de Percusión Creativa, el cual será impartido por el Maestro Daniel Borrego los sábados, del 18 de abril al 06 de mayo, de 10:00 a 14:00 horas.

El taller está dirigido a estudiantes de 13 años en adelante, desde principiantes hasta avanzados, quienes tendrán la posibilidad de explorar la energía y el ímpetu de la música cubana y flamenca a través de la percusión, los ritmos y técnicas de estas dos tradiciones musicales tan ricas y emotivas.

Cabe destacar que esta actividad es sin costo y los interesados pueden inscribirse o pedir información al correo electrónico mtanamachicastro@gmail.com

Daniel Borrego Robles es músico, percusionista. Se especializó en música y percusión afrocubana y popular en el Centro Nacional de Escuelas de Arte y Extensión Universitaria y Percusión cubana en el Instituto Superior de Arte, en la Habana Cuba.

Es experto en Historia y Técnica del Cajón y Ritmos flamencos, Producción y gestión en las Artes Escénicas, Percusión afrocubana, Percusión Flamenca, Producción musical.

Se ha presentado en festivales en Reino Unidos, España y Perú. A lo largo de su trayectoria ha tocado con el grupo español Presuntos Implicados, el músico cubano Virulo, la Sonora Santanera, Mexicanto, Gabino Palomares, Gerardo Peña y Carlos Macías.