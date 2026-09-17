Impartirá José María Espinosa de los Monteros taller de cine documental en Culiacán

José María Espinosa de los Monteros impartirá el taller de cine Pulsión de vida, ¿cómo pensar tu documental?, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, del lunes 21 al jueves 24 de septiembre, de 16:00 a 18:30 horas.

El objetivo principal del taller es compartir una metodología de trabajo integral que permita a las y los asistentes abordar la realización audiovisual.

Esto incluye desde la elección del tema y el desarrollo de personajes, hasta las etapas de rodaje y montaje. La propuesta parte de la premisa de que cada producción audiovisual exige encontrar su propia forma narrativa y expresiva, adecuándose a las particularidades de cada historia.

Este curso permitirá a los asistentes abordar la realización de proyectos documentales con una visión completa, cubriendo aspectos fundamentales del proceso creativo y técnico.

La convocatoria está abierta a personas de entre 18 y 40 años interesadas en el género documental.

Se busca fomentar la participación de jóvenes talentos y ofrecerles una plataforma para explorar y desarrollar sus habilidades en este formato cinematográfico, contribuyendo al enriquecimiento cultural de la región.

El registro para formar parte de este taller no tiene costo. Quienes deseen inscribirse deberán enviar un correo electrónico a la dirección mtanamachicastro@gmail.com. Este proceso garantiza la accesibilidad a la formación para todos los interesados.

El Centro Sinaloa de las Artes Centenario se ubica en Rafael Buelna S/N, Colonia Centro.