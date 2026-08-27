Impartirán taller de pantomima en el Museo de Arte de Mazatlán

El Museo de Arte de Mazatlán ofrecerá un Taller de Iniciación a la Pantomima, impartido por Jesús Antonio Granados Garcés, “El Mimo de Concordia”. El curso inicia el sábado 19 de septiembre y constará de ocho sesiones para fortalecer la expresión corporal en Mazatlán.

El taller se desarrollará todos los sábados hasta el 7 de noviembre, en horario de 11:00 a 13:00 horas. Está dirigido a personas de 12 años en adelante y tiene un cupo máximo de 15 participantes. La inscripción tiene un costo de 200 pesos y la cooperación es de 400 pesos.

Este curso forma parte de las actividades del Museo de Arte de Mazatlán, sede de la Delegación Sur del Instituto Sinaloense de Cultura. La iniciativa busca ofrecer alternativas de aprendizaje y contribuir a la creación de nuevos públicos para las artes escénicas.

“Este taller representa una oportunidad para que jóvenes y adultos se acerquen a una disciplina artística que favorece la creación escénica y el desarrollo de herramientas de comunicación y expresión”, señaló el Museo de Arte de Mazatlán.

El curso busca introducir a los participantes en las posibilidades expresivas del cuerpo. Se realizarán ejercicios de movimiento, gestualidad, creación de personajes y trabajo escénico. El propósito es que al finalizar las sesiones los asistentes puedan montar un microdrama.

Jesús Antonio Granados Garcés, originario de Concordia, acumula 22 años de trayectoria artística en pantomima y teatro físico. Su formación inició en 2003 bajo la guía de Mariano Meza Zatarain, dedicándose al lenguaje corporal y las artes escénicas.

Conocido como “El Mimo de Concordia”, Granados Garcés ha desarrollado una propuesta escénica basada en el lenguaje corporal. Aborda temas relacionados con la educación emocional, la prevención y la conciencia ecológica, con espectáculos familiares y adaptables a diversos espacios.

Su trabajo incluye colaboraciones con Casas de Cultura y municipios de Sinaloa, como Concordia, La Cruz de Elota y El Fuerte. Esto contribuye a la difusión de la pantomima y el teatro físico en comunidades del estado.

Para más informes, los interesados pueden comunicarse de lunes a viernes, de 10:00 a 14:30 horas, al WhatsApp 669 566 1202.