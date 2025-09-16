Imperdible concierto brindará la OSSLA para el universo gamer

Con la dirección del maestro Samuel Murillo Pavia, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes continúa el próximo jueves 18 y domingo 21 con su Temporada de Otoño 2025, con un portentoso programa que seguramente cautivará a los millennials amantes de los videojuegos con el programa Las Historias de Zelda I, Un viaje sinfónico por el Universo gamer.

El programa se presenta el jueves 18 a las 18:00 horas y domingo 21, a las 12:30 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio, con boletos en taquilla de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas, con un costo de 250 pesos en la planta baja, 200 pesos en el mezanine de la planta alta, y de 150 pesos en la zona de balcón.

Samuel Murillo Pavia, director invitado y originario de Culiacán, es violinista de la Orquesta, y durante sus presentaciones como director invitado ha ofrecido diversos programas de música mexicana o de mariachi que han sido todo un éxito, con teatro lleno, y en su labor como compositor ha estrenado varias de sus creaciones de corte mexicanista con la OSSLA.

En esta ocasión tiene preparado un programa con música de videojuegos, con la cual nuestra Orquesta sube un nivel, con más de 60 músicos en escena tocando en vivo la maravillosa música del universo gamer.

Sobre el director invitado

Nacido en Culiacán, Sinaloa en 1982, Samuel Murillo inició sus estudios de violín en el Conservatorio Nacional de Música (Ciudad de México) y ha tocado para la Camerata de Coahuila y para la OSSLA, desde hace 13 años.

Surgió como compositor en 2008 con el estreno de su primera obra orquestal, Dos Danzas para violín y orquesta de cuerdas, que estrenó con esa Camerata. Ha hecho numerosos arreglos de música sinaloense para conjuntos de cámara y para la OSSLA y en 2011 fundó el Ensamble Tradicional Mexicano, con conciertos en todo Sinaloa.