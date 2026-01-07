$!Impulsa la actriz mazatleca Bolena Guevara la obra ‘La fe de los cerdos’, en CDMX

“ La fe de los cerdos habla de una familia en la cual viven violencia y abuso, tienen problemas de salud mental la mayoría de ellos. Es una familia que vive en un círculo violento en el cual hay una relación incestuosa entre hermanos, son tres hermanos que viven en un barrio, son personas de barrio, de bajos recursos y ellos tienen una taquería, pero trafican drogas con cerdos, tienen un negocio lícito y otro ilícito”.

“Es una obra que empecé a producir el año pasado a partir de junio, julio, está en uno de los mejores foros de la Ciudad de México. Es un proyecto muy importante y muy relevante ahorita en mi vida como actriz y como productora”, destacó la actriz, quien también ha participado en trabajos de cine y televisión.

Originaria de Mazatlán y egresada del Centro Municipal de las Artes y la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, la actriz de teatro, Elsa Bolena Guevara Cristerna, es la productora general de la obra de teatro La fe de los cerdos .

“Yo creo que si la gente tuviera esa conciencia y no fuéramos tan ignorantes en esos temas, creo que pudiéramos evitar muchísimas cosas porque aquí el protagonista sufre eso, pero no lo sabe, tiene un problema esquizofrénico y no lo sabe, y eso lo hace llevar a hacer un montón de atrocidades bastante catastrófico”.

“Parte de la realidad que se vive en México, sobre todo en zonas muy vulnerables, porque la obra está escrita por un dramaturgo de la Ciudad de México. Es una obra muy cruda, es muy fuerte y muy impactante, esa obra de lo fuerte que es te hace de una manera concientizar sobre las cosas que no se deben de hacer, sobre por qué uno tiene que estar pendiente de la salud mental, el por qué hay que investigar temas de un círculo violento en donde se normaliza todo ese tipo de abusos”, continuó.

En entrevista en Noroeste Mazatlán, Bolena Guevara agregó que el protagonista de la obra es Fabián , quien está casado con Catalina ; ellos ven a un ente porque tienen una esquizofrenia por el maltrato y abuso que reciben de sus hermanos, por lo que es una historia que habla de los conflictos familiares, de la descomposición social y de temas muy relevantes actualmente de descomposición social, como son el abuso, la normalización de la violencia, la salud mental, las adicciones, la infertilidad y el tráfico de drogas.

“Entonces es súper importante que vean esta obra porque justo te hace concientizar de cosas que no deben de pasar, por nuestra ignorancia que tenemos todos”, reiteró.

La actriz subrayó que si hubiera más campañas para crear conciencia de todos estos temas, sobre todo en lugares de bajos recursos y donde no llegan ese tipo de campañas, la gente se daría cuenta que no es normal vivir en una familia donde hay abusos, porque uno cree que es en la calle donde se viven los abusos, los asaltos, las agresiones, pero en realidad hay muchos en las familias y esto se va arrastrando con los descendientes, en un círculo que no se acaba.

La mazatleca, quien actualmente radica en la Ciudad de México, reiteró que esta obra se presenta en uno de los foros más importantes de la capital del País, en el Foro Shakespeare.

“Para mí es importante que la gente sepa que el talento local está haciendo cosas en la Ciudad de México, porque desafortunadamente aquí el teatro no es apoyado, no es tan apoyado aquí, por eso yo tuve que emigrar a la Ciudad de México porque allá hay mucho trabajo, porque ahí está más abierto todo esto del teatro, aquí el teatro es muy chiquito, creo que se me harían mucho tres, cuatro compañías aquí en Mazatlán, Sinaloa”, comentó.

“Creo que tiene muy poco apoyo a nivel cultura, la gente casi no lo conoce aquí en Mazatlán, Sinaloa, yo creo que aquí hay gente que no ha visto nunca en su vida teatro y yo creo que esa es una responsabilidad social y cultural aquí en Mazatlán, Sinaloa, porque hay muy poco dinero destinado aquí al teatro y la verdad eso me parece muy importante recalcarlo, porque aquí debería de haber más apoyo para la gente local, aquí hay actores que tienen mucha posibilidad de crecer, pero siento que el Municipio no lo está apoyando, no hay mucha difusión en el teatro”.

Bolena Guevara dijo que le hubiera encantado quedarse a trabajar en Mazatlán, pero desafortunadamente no pudiera sostenerse con el teatro, y si se diera ese apoyo, permitiría la concientización en el puerto y en Sinaloa como se hace en la Ciudad de México con los temas en mención.



Busca el apoyo de Cultura Mazatlán

La actriz que da vida al personaje de Catalina en la obra La fe de los cerdos recalcó que sería muy importante hacer esa concientización sobre el teatro en Sinaloa.

“Entonces, creo que esos temas deberían estar aquí, sobre todo en Mazatlán, Sinaloa, en el estado, obviamente a nosotros nos encantaría recibir el apoyo de Cultura Mazatlán para poder traer la obra aquí en Mazatlán y tener por lo menos una pequeña gira aquí en el estado para que haya esta concientización”.

Informó que esta obra es de una compañía independiente y ahora cuenta con patrocinios de la Ciudad de México, que está apoyando al teatro independiente, porque no cuenta con fondos de otros lados y en su caso tuvo que hacer rifas y fiesta de recaudación de fondos para poder llevar a cabo la producción de la misma.

“Sí ha sido muy difícil porque soy una mazatleca que no la conocen en la Ciudad de México y acercarme a estas empresas (patrocinadoras) para que apoyen la obra sí ha sido complicado, pero afortunadamente con este discurso de concientización y de campaña para no normalizar la violencia ha sido un gran apoyo para nosotros porque a las empresas les interesa sumarse a ese tipo de campañas”, dio a conocer.

“Justo vine yo a Mazatlán, Sinaloa, además de pasar las fiestas navideñas con la familia, vine a pedirle el apoyo del Instituto Municipal de Cultura y también de la Presidenta Estrella (Palacios Domínguez). Ayer la vimos y vine a pedirle el apoyo a ella porque al final es una obra que tiene pagos, que tiene nóminas, que tiene que ver también con pagos de producción y todo eso”.

Bolena Guevara precisó que hasta este miércoles no ha tenido respuesta de apoyo de estas instancias y aunque tiene la esperanza que a la obra le vaya bien en taquilla, se tiene que respaldar y sobre todo tener la alianza.

“Tener el apoyo de Mazatlán, Sinaloa, para mí es súper importante porque no solamente es de la Ciudad de México sino de mi ciudad natal y yo espero que me reciban, bueno, ya me recibieron y ya tienen la carpeta, pero espero que la carpeta vaya más allá y la puedan leer. Hasta ahorita no (ha habido ofrecimiento de apoyo), estoy esperando su respuesta, ojalá que así sea, ojalá que nos ayuden”, expresó.

La actriz Bolena Guevara manifestó que actualmente sí cuenta con apoyo en la Ciudad de México en especie, como promoción en pantallas, pero todavía no con apoyo económico para las producciones independientes.

Precisó que la compañía cuenta con 11 personas, de ellas siete son actores y para una gira para presentarse en Mazatlán y Sinaloa requeriría apoyos para viáticos y el traslado.

“A mí me gustaría mucho que Cultura Mazatlán nos apoyara a traer la obra para que sea gratuito aquí en Mazatlán, Sinaloa, sí es importante que toda la gente se acerque a ver esta obra de teatro que también es un proyecto, es una campaña de concientización”, reiteró.

También informó que los actores de esta obra son conocidos ya en el medio, ya están saliendo en series de conocidas productoras nacionales e internacionales, están en el apogeo de sus carreras, por lo que el proyecto no es barato y como productora se animó para que la obra tuviera más difusión, que haya actores que apoyen a esto y que puedan sumar más a la campaña y además de gastos de publicidad, entre otros, se hizo una obra cara.

Expresó que actualmente el boleto en la Ciudad de México está en 40 por ciento de descuento, por lo que está en 360 pesos, pero el costo normal es de 600 pesos por persona y se van a tener promociones toda la temporada porque están conscientes de que no todo mundo puede pagar ese costo, pero se están dando también cortesías, haciendo lo mejor para que mayor cantidad de personas pueda tener la posibilidad de verla.

La obra se presentará del 17 de enero al 21 de marzo, a las 17:00 horas, en el Foro Shakespeare.

La actriz también manifestó que en la Ciudad de México sí hay muchas convocatorias para teatro, hay unas 15 al año, pero en ellas compiten miles y miles de actores, productores con carpetas.

“Pero sí veo que hay mucho apoyo, sobre todo en la Ciudad de México, ya en los estados creo que no tanto, mi único ejemplo es mi estado, la mayoría de (de los que están en la capital del País) son foráneos y es gente que se fue tocando puertas, lamentablemente no es en su estado”, explicó.

“Entonces, en general en México es muy poco (el apoyo al teatro), además creo que ya nos han quitado fondos para la cultura y todo eso, no tenemos suerte en el arte en general, la verdad yo quisiera que así fuera, que el teatro fuera también parte de y que fuera como un negocio parta nosotros y para que sea negocio también necesita apoyo para poder nosotros abrirnos más las puertas como artistas, porque nosotros no podemos cobrar un boleto de 100 pesos porque no nos sale el sueldo de los actores, no sale en sueldo de la producción”.

Además la escenografía, la utilería, el vestuario no sale barato y tampoco se puede que la gente se los regale, por lo que se busca el patrocinio y también las empresas buscan visibilidad, por lo que prefieren apoyar obras con actores y actrices como Ninel Conde u Omar Chaparro, que ya tienen una trayectoria con millones de seguidores, pero en el caso de quienes participan en La fe de los cerdos no tienen esa capacidad aún.

“Además tenemos el objetivo de que haya un impacto social no solo con los mayores, sino también con los niños, yo aquí en Mazatlán, Sinaloa, cuando yo vi mi primera obra me cambió la vida no solamente como actriz, sino también como persona el ver una obra que te enseñe con valores, ética y todo eso, para mí es súper importante que el teatro sea apoyado para todos nosotros como artistas”, recalcó.

Bolena Guevara expresó que es importante que las autoridades de gobierno apoyen el teatro.

“No solamente es para que vaya y aprenda sino también para que se la pase bien, es un momento que vives con los actores, eso es muy importante porque el teatro al final tiene un objetivo y es hacer que la gente vea la vida de otra manera”, expresó la acriz mazatleca.

“La vida es dura, pero también la vida puede ser de otra manera, puede ser más sensible, además de que el teatro te lleva a la lectura, te lleva a conocer otro tipo de cosas, te lleva a conocer temas muy relevantes y sí me encantaría muchísimo que aquí Cultura y el Gobierno apoyen más el teatro”.