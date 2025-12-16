Impulsan arte y convivencia comunitaria con El cine viajando

Niñas, niños y familias se dieron cita en el Parque Unidad Deportiva Antonio Nakayama para disfrutar de la sexta edición de El Cine Viajando, un proyecto cultural que llevó cine al aire libre, actividades artísticas y un espacio de encuentro comunitario a Culiacán.

Mirna Bustamante, fundadora de la iniciativa, destacó que el proyecto se construye a partir del trabajo colectivo y la colaboración:

“El evento se hace gracias a que muchas personas deciden unirse. Hacemos una invitación abierta entre amigos, aliados y personas que creen en llevar arte a las infancias, y poco a poco el proyecto va creciendo”.

Durante la jornada, el Sistema DIF Sinaloa entregó más de 200 despensas a las familias asistentes. Además, la psicóloga Bárbara Rocío Ponce Domínguez, integrante del DIF, ofreció una charla dirigida a las infancias.

El Voluntariado Estatal de la Secretaría de Salud, encabezado por Bertha Alicia Galindo Barrón, se sumó con la entrega de regalos, mientras que Parques Alegres, con el apoyo de Iveth Cruz, colaboró en la gestión del espacio.

Para Mirna Bustamante, el alcance del proyecto va más allá del entretenimiento:

“Creemos que el arte es una herramienta muy poderosa para transformar el corazón de los niños. Desde pequeños pueden descubrir sus habilidades y comenzar a construir una mentalidad positiva”.

Uno de los momentos más significativos fue la participación del actor de doblaje Rafael Sigler, quien convivió con las infancias previo a la proyección de Cars.

“El arte es paz. Y la paz es alegría, es felicidad. Si llevamos arte a los niños desde pequeños, van a crecer más contentos y siendo mejores seres humanos”.

Finalmente, la organización expresó un agradecimiento especial a sus patrocinadores: Hotel Lucerna, Restaurant Zen Culiacán, Coco & Palma y Los Olivos, por su hospitalidad y generosidad, fundamentales para la realización del evento.

El Cine Viajando continuará su recorrido el próximo 10 de enero en el Valle de Guadalupe, llevando cine y actividades culturales a nuevas comunidades.