Impulsan talento infantil y juvenil con Fashion Show 2026

Con la intención de abrir espacios para que niñas, niños y jóvenes desarrollen su seguridad, creatividad y talento, el Centro Cultural URBANIA y Velvet Models presentaron el Fashion Show 2026, en el Museo de Arte de Mazatlán.

La actividad, dirigida por Daru Camacho, director de ambas propuestas, también marcó la clausura de una generación de alumnos que durante su formación adquirieron herramientas relacionadas con el modelaje, desenvolvimiento escénico y expresión.

Como invitadas especiales estuvieron Lissy Bernal, Reina del Carnaval de Mazatlán 1995, y Marbella Medina, Princesa Real del Carnaval de Mazatlán 2026, quienes acompañaron a los participantes durante esta presentación.

Camacho explicó que URBANIA nació hace 12 años en Escuinapa con la intención de crear un espacio multidisciplinario que reuniera distintas herramientas artísticas y de formación, y que ahora busca consolidarse también en Mazatlán.

“Muchas veces uno se da cuenta que no es que su momento ya haya pasado, sino que a veces es parte muy importante compartir lo que uno sabe para seguir aprendiendo”, comentó durante la entrevista.

El proyecto contempla disciplinas y herramientas que van más allá del modelaje, pues Camacho cuenta con formación en danza contemporánea, fotografía y maquillaje, además de experiencia en concursos de modelaje. La intención, señaló, es ofrecer a los participantes una preparación integral.

Uno de los objetivos es atender particularmente al sector infantil y juvenil, que considera poco atendido en materia de modelaje en Mazatlán.

La propuesta busca que los alumnos desarrollen desde temprana edad las capacidades necesarias para, en un futuro, decidir si desean participar en certámenes o incursionar profesionalmente en esta área.

“Esto es un proyecto prácticamente 360. Estamos buscando que tenga todo eso”, explicó.

La formación también considera las nuevas exigencias de los certámenes de belleza, donde actualmente no basta con la presencia escénica, sino que se requieren habilidades para desenvolverse en redes sociales, tener personalidad, seguridad y dominio de distintas disciplinas.

Velvet Models representa la siguiente etapa del proyecto, con la intención de acompañar y proyectar a las alumnas que avancen a otro nivel, siempre buscando generar un vínculo de confianza con madres y padres de familia.

Camacho destacó que esta es apenas la segunda experiencia formativa, después de un primer curso realizado durante Semana Santa, que contó con seis alumnas.

En esta ocasión se incorporaron más participantes, entre ellos niñas, adolescentes y un varón.

El proyecto busca crecer de manera gradual y, posteriormente, llevar a sus talentos a certámenes nacionales e internacionales, sin perder de vista la formación y el acompañamiento.