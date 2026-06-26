Inaugura el Semillero Creativo de Fotografía ‘Arte, memoria y comunidad’

El Museo de Arte de Mazatlán fue escenario de la inauguración de la exposición “Arte, memoria y comunidad”, muestra que reúne el trabajo realizado por las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que integran el Semillero Creativo de Fotografía en Mazatlán, como resultado de su proceso de formación artística dentro del programa Cultura Comunitaria, impulsado por la Dirección General de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

La exposición “Arte, memoria y comunidad” reúne el trabajo realizado por las niños y jóvenes del Semillero Creativo de Fotografía en Mazatlán.

La exposición “Arte, memoria y comunidad” reúne el trabajo realizado por las niños y jóvenes del Semillero Creativo de Fotografía en Mazatlán.

Durante el acto inaugural, la maestra Mercedes Cadena, responsable del Semillero Creativo de Fotografía, dirigió un mensaje de bienvenida en el que reconoció el compromiso y dedicación de las y los estudiantes, así como el respaldo de las familias que acompañan este proceso formativo.

De manera especial, expresó su agradecimiento a Juan Avilés Ochoa por el apoyo brindado para hacer posible este proyecto que fortalece el acceso al arte y la cultura entre las infancias y juventudes.

En representación de las y los expositores, dirigieron un mensaje Iker Guillermo Murillo López, por el grupo de niñas y niños; Virginia Nayeli Martínez Sánchez, por el grupo de adolescentes; y Alicia Perales Delgado, en representación de las y los jóvenes adultos, quienes compartieron su experiencia dentro del Semillero Creativo y agradecieron el acompañamiento de sus maestras, familias e instituciones que hacen posible este espacio de formación artística.

A nombre de las madres y padres de familia, Mireya Barrios expresó su reconocimiento al programa por brindar a las infancias y juventudes un entorno donde el arte se convierte en una herramienta de aprendizaje, crecimiento personal y fortalecimiento de los valores comunitarios.

La exposición refleja los resultados de un proceso formativo integral en el que las y los participantes desarrollan habilidades artísticas y humanas mediante la observación de su entorno cotidiano. Cada obra nace del registro fotográfico de espacios, personas, historias y momentos significativos, para posteriormente ser intervenida con distintas técnicas plásticas, dando origen a piezas que dialogan con la identidad, la memoria y la vida comunitaria.

“Arte, memoria y comunidad” pone de manifiesto que cuando la educación se encuentra con el arte y la cultura, se abren oportunidades para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes desarrollen plenamente su potencial creativo, al tiempo que fortalecen una cultura de paz, la participación comunitaria y el ejercicio de sus derechos culturales.

En esta primera muestra participan Camila Mora Osuna, Frida Raquel Rosales López, Iker Guillermo Murillo López, Melany Lucía Juárez Olvera, Alfredo de Jesús Juárez Olvera, Estrella Guadalupe Juárez Olvera, Abraham Taboada Otáñez, Andrea Yisslem Jáuregui Ríos, Vanessa Scarlet Jáuregui Ríos, Sofía Delgadillo Contreras, María Paula Romero Barrios, María de los Ángeles Rivera Contreras, Amairani Guadalupe Pompa Vargas, Virginia Nayeli Martínez Sánchez, Danna Maritza Escamilla Hernández, Laura Mónica Meza Ruiz, Alicia Perales Delgado, Gerardo Gómez Delgado, Amaya Álvarez Moreno y Bogart Álvarez Moreno, bajo la guía de las maestras Mercedes Cadena y Mariela Mexía.