Inaugura Festival Cultural Mazatlán 2026 con concierto ‘Sobre las Olas’

El concierto “Sobre las Olas” ofreció un viaje musical inolvidable que culminó con fuegos pirotécnicos, durante la inauguración del Festival Cultural Mazatlán 2026, que reunió a 750 personas en el Fuerte 31 de Marzo.

El recinto, ubicado a espaldas de la Casa del Marino, fue punto de encuentro para el evento, organizado por el Gobierno de Mazatlán a través del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, con apoyo de la Secretaría de Cultura Federal. La noche se caracterizó por un aire fresco de mar y la calidez de los asistentes.

Oscar García Osuna, director general del Instituto de Cultura de Mazatlán, invitó a disfrutar la oferta cultural y destacó el compromiso de la institución.

“El arte es sanador y reiteramos el compromiso de llevar la cultura más allá del Teatro Ángela Peralta, hacia los mercados y colonias populares, porque la misión es que el bienestar y la paz lleguen a todas las familias mazatlecas”, expresó García Osuna.

Bajo la dirección del maestro Sergio Freeman, la Camerata Mazatlán inició el concierto con la Obertura de la ópera Don Pasquale. Los tenores Alejandro Yépez y Eduardo Tapia interpretaron “O sole mio” y otras piezas.

La soprano Rebeca de Rueda conmovió con el aria “O mio babbino caro” y “Te quiero dijiste”. La contralto Mariela Angulo cautivó con “Bésame mucho”, mientras lluvias acompañaban su voz.