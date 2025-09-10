Inaugura Grupo Noroeste exposición fotográfica en Mazatlán por su 52 aniversario

Con motivo del su 52 aniversario, Grupo Editorial Noroeste inauguró una exposición fotográfica que se exhibe el trabajo de tres de sus destacados fotoperiodistas: Adán Valdovines, Juvencio Villanueva y Carlos Zataráin.

La muestra, abierta al público durante tres semanas, se ubica en La Gran Plaza Mazatlán, donde el área cercana a los cines del centro comercial.

Previo al corte del listón inaugural, Israel Sandoval, gerente de la Gran Plaza Mazatlán, dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de abrir espacios públicos a expresiones culturales que fortalecen el sentido de comunidad.

La exposición celebra ese legado visual y narrativo que ha acompañado a generaciones de lectores y busca acercar al público al trabajo que, día con día, realizan los fotoperiodistas de esta casa editorial.

Refleja los acontecimientos del último año tanto de Mazatlán, como de Culiacán, por lo que los asistentes podrán apreciar fotografías de calidad de ambas ciudades.

Durante su intervención, Adrián López Ortiz, director general de Grupo Noroeste, reflexionó sobre el difícil contexto que Sinaloa ha atravesado en el último año y subrayó el papel del periodismo como herramienta esencial para entender la realidad.

“Gracias por recibirnos aquí...siempre hemos sentido que Gran Plaza es como en nuestra casa, y estamos muy contentos y nos da mucho gusto poder exponer está muestra acá hoy”, comentó López Ortiz.

“Obviamente está el trabajo de Adán, de Carlos, de Juvencio, que son los artistas mazatlecos, pero también podrán ver fotos de nuestros compañeros de Culiacán, creemos que el arte es la mejor forma de conectar con la gente y acercarlo así, a pie de calle, sin mayor pretensión que el hecho de ir caminando y poder disfrutarlo”, dijo.

A su vez, informó que hay fotos muy bellas, pero por el contexto que se vive en el estado, habrá otras muy duras.

“Van a ver fotos preciosas, pero también fotos muy duras que retratan tristemente la realidad del estado que tenemos por suerte Mazatlán equilibra mucho esto y la muestra es precisamente una representación de este último año, queríamos que fueran 52 fotografía, no lo logramos, son 63, porque ese estado somos, ese estado que tiene todo, que tiene estás playas, que tiene esa comida, que tiene está gente y que ahora vive una crisis que a mí me gusta decir que hay autoridades responsables, pero habemos ciudadanos corresponsables”, comentó.

Exhortó a los presentes a qué disfruten de la exposición.

Con una trayectoria iniciada el 8 de septiembre de 1973 en Culiacán y extendida a Mazatlán desde el 7 de octubre de 1979, Grupo Noroeste ha evolucionado hasta convertirse en un medio multimedia y multiplataforma.

Además de sus ediciones impresas diarias, actualmente mantiene presencia digital activa en plataformas como Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y X, donde recientemente superó los 700 mil seguidores en Facebook y los 100 mil suscriptores en YouTube.