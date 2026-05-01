Inauguran este sábado la exposición ‘Crecer: Arte Infantil con Libertad’ en el Museo Casa Marino

Una colección de alrededor de 30 obras en las que plasman desde paisajes y animales anime y videojuegos, crearon niños y adolescentes, en la exposición “Crecer: Arte Infantil con Libertad”, que se inaugurará este sábado 2 de mayo, a las 14:00 horas, en el Museo Casa Marino.

Esta actividad forma parte de los festejos por el Día de la Niñez, el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán y abrió la invitación a la comunidad a que asista.

La exposición reúne el talento de los alumnos del maestro Manuel Velásquez Carlock, y presenta el arte infantil como una ventana privilegiada hacia el universo emocional y creativo de niños, niñas y adolescentes. Bajo esta premisa, “Crecer” trasciende el proceso biológico para convertirse en una expansión del espíritu a través de la autonomía creativa.

La visión de las nuevas generaciones

El docente Manuel Velásquez Carlock explicó que esta muestra nació como un espacio de expresión sin restricciones temáticas, en donde cada obra es un reflejo auténtico de la visión del mundo de sus autores.

“En esta ocasión decidimos que la temática fuera completamente libre. Queríamos descubrir qué están pensando, qué sienten y cómo interpretan su entorno”, comentó el artista y educador.

La colección consta de aproximadamente 30 obras realizadas por 28 alumnos cuyas edades fluctúan entre los 6 y 14 años. Utilizando principalmente la técnica de acrílico sobre lienzo, los jóvenes artistas abordan una diversidad de temas que van desde paisajes y animales hasta intereses contemporáneos como la tecnología, el anime y los videojuegos.

Arte como herramienta de vida

Más allá de la destreza técnica, Velásquez destacó que el objetivo primordial es fortalecer el desarrollo emocional de los estudiantes.

“El arte enseña procesos y paciencia; ayuda a canalizar la frustración. Comprender que no todo sale a la primera y eso es parte del aprendizaje”, aseguró.

El maestro subrayó la importancia de integrar la tecnología en la enseñanza actual, pues los alumnos utilizan referencias digitales para deconstruir imágenes y generar composiciones originales, demostrando que la creatividad infantil evoluciona a la par de su tiempo.