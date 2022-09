Inauguran exposición fotográfica ‘Las mujeres que yo he visto’, de Lucila Ramos

En el marco del Festival de Fotografía Fotoseptiembre 2022 del Centro de la Imagen, se inauguró durante la tarde del jueves la Exposición Las mujeres que yo he visto, de la fotógrafa mazatleca Lucila Ramos, en la Galería Roberto Pérez Rubio, del Museo de Arte de Mazatlán.

Los asistentes podrán apreciar la Exposición “Las mujeres que yo he visto”, en el Museo de Arte.

Por su parte, la artista comentó los detalles de la obra, agradeció a los asistentes de estar presentes y habló de las razones por las que realiza este trabajo.

“Me siento muy contenta de poderles traer mi trabajo a Mazatlán, el lugar donde yo nací, mi trabajo es una retrospectiva fotográfica, un trabajo de muchos años de mi vida, un trabajo que me ha costado mucho sufrimiento, a veces, por las historias en las que me he visto envuelta, pero creo que es un compromiso como fotógrafa, retratarlo. Mientras yo siga retratando a estas mujeres, estas mujeres van a seguir teniendo voz”, comentó Lucila Ramos.