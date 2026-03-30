Inauguran la Biblioteca ‘Ramón Rubín’ en el Museo de Arte de Mazatlán

En un acto que conjuga memoria, literatura y compromiso institucional, fue inaugurada la Biblioteca “Ramón Rubín” en el Museo de Arte de Mazatlán.

El espacio busca fortalecer el hábito de la lectura y acercar la obra del reconocido escritor mazatleco a nuevas generaciones.

La ceremonia contó con la presencia de Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, y Óscar García Osuna, titular del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, así como familiares del autor homenajeado, Gabriela, Roberto y Florencia Rivera Unger, sobrinos nietos de Rubín, quienes realizaron el corte de listón.

Durante su intervención, Avilés Ochoa destacó que la apertura de esta biblioteca se suma a los esfuerzos realizados en la actual administración estatal para ampliar la infraestructura cultural y el acceso a los libros.

Subrayó que, tras años sin la apertura de nuevos espacios de este tipo dentro de la Red Nacional de Bibliotecas, hoy se avanza con nuevas incorporaciones que fortalecen el tejido cultural en Sinaloa.

El funcionario también resaltó el trabajo realizado en el sur del estado, donde, dijo, se ha intensificado la atención cultural en municipios que anteriormente se sentían relegados, así como el crecimiento de programas musicales y de fomento a la lectura.

Óscar García Osuna enfatizó la importancia de estos espacios frente a los retos que impone la inmediatez digital, señalando que el libro sigue siendo una herramienta fundamental para el desarrollo personal y colectivo.

Reconoció que el desafío es atraer a más jóvenes a las bibliotecas mediante actividades dinámicas y cercanas.

El evento también dio voz a los familiares de Ramón Rubín, quienes compartieron recuerdos entrañables del autor, a quien describieron como un hombre cercano, trabajador y profundamente comprometido con su entorno.

Destacaron su interés por las culturas indígenas del país, mismas que plasmó en su obra literaria, así como su legado humano y creativo.

Asimismo, se recordó que Rubín fue un escritor prolífico, cuya obra ha sido reconocida tanto a nivel local como nacional, aunque, según se mencionó, aún queda camino por recorrer para darle el lugar que merece dentro de la literatura mexicana.

La Biblioteca “Ramón Rubín” se integra ahora a la Red Nacional de Bibliotecas, convirtiéndose en un punto de encuentro para lectores, estudiantes y promotores culturales, en un esfuerzo por mantener vigente la palabra escrita y el legado de uno de los autores más representativos de Mazatlán.