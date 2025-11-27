Inauguran la expo Huellas de Esperanza, en el Museo de Historia Regional

Un llamado a proteger al Jaguar, especie en riesgo de extinción que habita en Sinaloa y forma parte del patrimonio natural del estado, hizo la Doctora Yamel Rubio Rocha, durante la inauguración de la exposición de artes visuales “Huellas de Esperanza” en el Museo de Historia Regional de Sinaloa.

La muestra, organizada como parte del Día Internacional del Jaguar, que se festeja el 29 de noviembre, se integra por 24 obras, entre fotografías, pinturas, pirograbado, bordado, y una mesa de piezas de objetos rituales.

Participan 12 artistas: Dr. Feis, Francisco Apodaca, Horacio Bárcenas, Claudia Cristina Cinta, Yeye, Julio Morales, Mariana Valeria Ayala, Tino García, Francisco Junio Ortiz, Diana Aguilar Soto, Yamel Rubio, Etelvina Angulo e Inés Arce.

Mientras hablaba del Jaguar y de los grandes esfuerzos de la ciencia y academia para demostrar que no es una amenaza para los ganaderos, por el contrario, “tenerlo es un seguro de vida para los ecosistemas”, concluyó.