Inauguran la exposición ‘Calles, rincones y casas antiguas de Culiacán’

Un total de 83 obras son las que conforman la exposición inaugurada en la Casa de la Cultura de la ‘Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros, entre las que destacan 49 pinturas, 32 fotografías y 2 esculturas, donde participan artistas nacionales, internacionales, así como estudiantes de la Escuela de Diseño y Artes Visuales, así como 3 artistas de origen colombiano.

En la muestra pueden apreciarse lugares icónicos de la capital, como la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, la iglesia de Nuestra Señora de El Rosario, la Lomita, el Puente Negro, la estructura derruida del centro social La Estrella, andadores del Parque Las Riberas, así como el patio central de la propia Casa de la Cultura y la popular palma Talipot, gracias a su reciente floración en el Parque Ecológico Culiacán.

En el evento estuvo presente el Coordinador General de Extensión de la Cultura, Homar Arnoldo Medina Barreda, el director de Artes Visuales, Jorge Luis Hurtado Reyes, el director de la Casa de la Cultura, José Pérez Santiago, Maricela García Sotelo, en representación de los y las artistas nacionales e internacionales, así como Pedro Cervantes Ayala, Director de la Escuela de Diseño y Artes Visuales y José Ángel Astorga, catedrático del plantel educativo, además de la pequeña Valentina Valencia Hurtado, representando a niños y niñas participantes de la muestra.

En su mensaje, Medina Barreda agradeció a los artistas participantes, por compartir su visión de Culiacán e hizo hincapié en que “nosotros con esta exposición, nosotros queremos hacer un homenaje a esta ciudad, si ven esta exposición, verán el pasado, nostalgia, también el presente, pero muy importante ver el futuro de adonde se dirige esta ciudad”.

Agregó la importancia de que los artistas compartan a través del arte, el poder transformar el futuro que la sociedad necesita para un mejor futuro.

Asimismo, Jorge Luis Hurtado hizo una breve remembranza por los inicios de esta exposición que tiene ya más de 40 años “todos los septiembres, desde 1980 a la fecha, se han realizado estas exposiciones, pero aquí en la Casa de la Cultura, en 1983 se hizo la primera exposición fotográfica que se llamó ‘Culiacán, historia de una ciudad’, y el impulsor fue Don Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros”, detalló.

“Desde entonces se ha convertido en ‘Culiacán de mis amores, Las flores de Culiacán, Los personajes de Culiacán, Mis viejas calles de Culiacán, Historia de una calle y se ha venido transformando en diferentes momentos y hoy tenemos esta exposición ‘Calles, rincones y casas antiguas de Culiacán.