Inauguran la exposición ‘Culiacán es el jardín que sostenemos y cuidamos’

La exposición ‘Culiacán es el jardín que sostenemos y cuidamos’ del Jardín del Arte de Culiacán quedó inaugurada en la Galería de Arte Frida Kahlo, la cual incluye alrededor de 75 obras con técnicas como óleo, acrílico, grabado y técnicas mixtas.

Al inaugurar la exposición, Fernando Mejía Castro, director académico cultural mencionó que esta muestra ofrece un contexto lleno de sentimientos a través de texturas, formas y colores, por lo que invitó a apreciar las obras que estarán disponibles los meses de julio, agosto y parte de septiembre.

El coordinador de Artes Visuales, Jorge Luis Hurtado Reyes destacó la satisfacción de contar con artistas de diferentes características, sobre todo que han construido toda una historia pictórica en Sinaloa. “Hablar del Jardín del Arte es hablar de un grupo que se ha mantenido en pie a pesar de todos los momentos complicados que han pasado”.

Por su parte, Jesús Feliciano Hurtado Reyes, presidente del Jardín del Arte Culiacán agradeció a la Universidad Autónoma de Sinaloa por abrir las puertas para que la asociación se proyecte.

“Nuestra existencia no ha sido fácil (...) aun así hemos tenido la oportunidad de exponer en otros países, lo cual sin el apoyo de la UAS no se hubiese logrado”.

Sobre el Jardín del Arte

El Jardín del Arte de Culiacán A.C. es una manifestación artística y cultural ciudadana, que desde hace cerca de 40 años sustenta su existencia y razón de ser en manifestar, representar y proyectar la esencia cultural, artística, amable y fraterna que caracteriza a los sinaloenses.