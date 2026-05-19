Inauguran la Exposición Picasso y Frida: Arte sin tiempo

Con obras de Frida Kahlo, Picasso, Diego Rivera, Leonora Garrigton, David Alfaro Siqueiros y muchos otros artistas consagrados, se realizó la inauguración de la Exposición denominada Picasso y Frida: Arte sin tiempo, organizada por el pintor, escultor, escritor y muralista Ernesto Ríos Rocha. La exposición que se realiza dentro del Centro Cultural del Bachiller Rosales, reúne en su galería más de 70 obras de artistas consagrados, las cuales podrán admirarse durante un mes en este recinto. En esta muestra, se exhiben obras de la colección privada del artista Ríos Rocha, en colaboración con la galería del coleccionista José María Villalobos y las obras famosas que pertenecen al empresario minero y coleccionistas de arte importantes en el país, Rafael Villagómez.

Edson Emilio Ibarra Gutiérrez.

Algunas obras vienen de lugares como Monterrey, León Guanajuato, San Miguel de Allende y Ciudad de México. Obras originales de Picasso, Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, entre otros. Edson Emilio Ibarra Gutiérrez, director de extensión de la cultura de Cobaes, destacó su satisfacción de poder exhibir en este recinto, importantes obras de arte. ”Agradezco al maestro Ernesto Ríos Rocha por haber elegido este espacio para mostrar la calidad de piezas que aquí se presentan, que más calidad que las obras que componen a esta magnífica colección, es un verdadero lujo apreciar obras de reconocidos artistas, de esta manera nuestro centro cultural se enorgullese, se fortalece con esta clase de eventos, reitero que este espacio está enfocado a las expresiones de arte, ofreciendo servicios de gran calidad”, dijo.

Ernesto Ríos Rocha.

Agregó que Artes sin tiempo, confirma su compromiso al abrir sus espacios a los artistas locales, nacionales e internacionales, lo que permite crear intercambios y desarrollo cultural. En su mensaje, el coordinador y organizador de esta exposición, el maestro Ernesto Ríos Rocha, agradeció a todos los presentes su asistencia a esta exposición, así como a todo el equipo de Cobaes que hizo posible el uso de este espacio para tan importante muestra de arte para Culiacán.

La colección estará disponible al público durante un mes.

“Esta colección pretendía ser compuesta por 100 piezas de arte, pero tuvimos que sacar piezas grandes para elegir a las más pequeñas y así mostrar más obra. Esta es una colección itinerante, hoy está en Culiacán, después ira a otra ciudad, por eso es importante disfrutarla, adentrarse a la vida del artista a través de su obra, son obras que difícilmente podremos volver a ver aquí”, resaltó el artista sinaloense. Agregó que esta colección es gracias a la gran confianza que tienen los coleccionistas dueños de las obras en él, prestándolas para esta exposición, las cuales, lejos del gran valor económico que tienen, tienen una historia que la hace mucho más valiosa en sí.

Momento de la inauguración de la exposición.

“Cuando uno compra una obra de arte, no está comprando un cuadro, está comprando al artista, una historia, una trayectoria importante. A esta colección también se suma la experiencia del diseñador de moda Giovan Luna, quien creó un collar hecho de plata en el cual se exhibe una pieza pequeña de Frida Kahlo, obra que de aquí, se va directamente al Museo de Frida Kahlo en Ciudad de México”, dijo.

Más de 70 piezas son las que se exhiben en esta exposición.