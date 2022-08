“Quisiera agradecer a todos los artistas que nos apoyan con su arte, tanto a los locales, los nacionales y los internacionales, que nos ayudan a hacer posible esta exposición. El trabajo se hace en equipo y la gestión cultural se tiene qué hacer en redes de colaboración y estas redes son locales, nacionales e internacionales”, señaló Medina.

Hurtado Reyes manifestó sentirse muy agradecido y contento por el resultado.

“Muchos creen que el trabajo empieza en una exposición y termina (...) ser artista plástico implica trabajar todos los días, no puedes descansar, no puedes hablar de vacaciones, de pandemia, de dolor de pierna, debes entender que si como artista plástico no trabajas, te va a doler a final de cuentas el alma”.

Es para mí, motivo de mucha alegría y orgullo ver a tantas personas acompañando a esta exposición, esto habla de la calidad humana, de todos los aquí presentes, gracias por estar aquí, por hacer posibles que los artistas vibremos cada día con lo que hacemos, con el arte (...) el arte transforma la vida y no solo la mía y la de los demás artistas, estoy convencida de que puede transformar el mundo”.