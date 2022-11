$!Inauguran la máxima fiesta de la letras: FIL Guadalajara 2022

“Una vez más como ha sucedido desde hace 36 años, tenemos los libros en Guadalajara. Ya llegó Sharjah, estamos las y los lectores, estamos todos los que tenemos un gran cariño y lealtad a esta feria, aquí no hace falta nadie”, manifestó Ricardo Villanueva Lomelí, Rector General de la Universidad de Guadalajara.

“Esto no va a ocurrir, las universidades, periódicos, seguirán alzando voces que documenten los frascos de sus decisiones. (...) Decirles a los que detentan el poder, que no se engañen, su ropaje no existe, en realidad van desnudos (...) Las Universidades seguirán ahí”, dijo Padilla.

Rául Padilla agregó que el libro ha sido un gran aliado de la democracia, ya que estos han alimentado la diferencia de opinión, pluralidad de ideas y libertad de pareceres. Y que antes de cristalizar en reglas de competencias por el poder, la democracia se trata de voces diversas de ciudadanos libres que buscan influir en las decisiones de todos.