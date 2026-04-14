Inauguran la segunda audioteca de Sinaloa, en la Sala de Formación Lectora del Isic

Un nuevo espacio dedicado a la memoria sonora se inauguró en la Sala de Formación Lectora, del Instituto Sinaloense de Cultura.

Se trata de la segunda Audioteca que se establece en Culiacán y en el estado al integrarse a la Red Nacional de Audiotecas, coordinada por la Fonoteca Nacional.

Este nuevo espacio ofrecerá acceso a 144 mil horas de acervo digital, disponibles para consulta a través de terminales especializadas de escucha.

Algunos de los audios más emblemáticos disponibles en la plataforma, son por ejemplo la grabación de la voz de Porfirio Díaz, realizada en el Castillo de Chapultepec el 15 de agosto de 1909; “Chicle maya”, considerado el primer comercial de la radio mexicana transmitido en 1924; y “Llamar agua, canto para el kawitu”, grabación en cilindro de cera realizada en 1898 por el etnógrafo noruego Carl Lumholtz, considerada la grabación sonora más antigua realizada en territorio mexicano.

El acervo también incluye piezas de arte sonoro creadas por R. Murray Schafer, así como fondos documentales reconocidos como Memoria del Mundo por la UNESCO, lo que subraya su relevancia patrimonial a nivel internacional.

La integración a la Red Nacional de Audiotecas implica el acompañamiento permanente de la Fonoteca Nacional, que brinda capacitación para el uso de la plataforma y la atención a usuarios, apoyo técnico y operativo para la instalación de las terminales de consulta, así como asesoría pedagógica para implementar actividades de sensibilización y formación en cultura sonora.

El Isic contempla la instalación de audiotecas en las principales bibliotecas de las cabeceras municipales, para lo cual ya ha entablado comunicación con titulares de cultura de los distintos municipios, con el propósito de ampliar esta red y democratizar el acceso al patrimonio sonoro.

De esta forma, la Sala de Formación Lectora no solo será un espacio para la lectura, sino también para la escucha, ya que se podrán conformar “círculos de escucha”, una modalidad que propone trasladar la experiencia tradicional de lectura colectiva al ámbito sonoro, fomentando la reflexión y el análisis a partir de grabaciones históricas, documentales, musicales y artísticas.