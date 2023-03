“El arte es doloroso, no nomás es lo bonito; el arte devela, revela, lo que no queremos ver y lo que nos opone una realidad que en algún momento tendrá que cambiar, y nos ayuda a eso, a recuperar la naturalidad de algo que se nos ha impuesto, y los dos artistas que exponen hoy en el Museo de Arte de Sinaloa, ambos con una gran trayectoria, ganar esta convocatoria me parece muy meritorio”.

Lo anterior lo expresó Rodolfo Arriaga Robles, director de Programación del Instituto Sinaloense de Cultura, al inaugurar las exposiciones “Territorio Aliado”, de Carmen Torres, y “Las Ruinas de los Sueños Inconclusos”, de Fernando Brito, en el Museo de Arte de Sinaloa, obras ganadoras de la convocatoria “Artistas Sinaloenses en el Masin” 2022.

En esta convocatoria se recibieron 20 propuestas, de las cuales el jurado, integrado por la artista visual Magali Lara, el historiador de arte, curador y director del Museo “Robert Brady”, Alberto González, y la historiadora de arte y directora de Terremoto, Helena Luego, seleccionó dos.