Inicia Arturo Barba la cátedra en Periodismo y Comunicación

El Colegio de Sinaloa inaugura Cátedra magistral en Periodismo y Comunicación con Arturo Barba La Cátedra magistral “Pablo de Villavicencio” en Periodismo y Comunicación, auspiciada por El Colegio de Sinaloa.

En el acto de apertura estuvieron el presidente del organismo colegiado, Élmer Mendoza y Arturo Barba, titular del programa en referencia, que lleva por tema: Periodismo científico y comunicación de la ciencia.

Durante el acto inaugural, Élmer Mendoza describió que el contenido a desarrollar las siguientes dos semanas por Arturo Barba es una provocación para fomentar las habilidades de comunicación y aplicarlas en la promoción y difusión de las actividades científicas: “Nuestro país necesita que nos ocupemos de cosas, sobre todo de la divulgación de la ciencia, porque tiene tanto peso en el pensamiento de las personas”, expresó.

Por su parte, Arturo Barba señaló que no es fácil encontrar actualmente a personas interesadas en la ciencia, por lo que es muy importante contar con estos espacios en donde se promuevan las diversidades de la ciencia en materia de divulgación e investigación, y agradeció a El Colegio de Sinaloa por continuar con esta labor.

En la apertura, también estuvieron presentes la licenciada Lydia Concepción Celaya y la maestra Minerva Solano, secretaria general y directora de Vinculación Académica de El Colegio de Sinaloa, respectivamente, quienes dieron la bienvenida a los participantes con perfiles profesionales que van desde divulgadores científicos de unidades y organismos académicos, hasta creadores visuales y artistas.

El objetivo general de esta formación pretende capacitar a comunicadores, periodistas, académicos, integrantes de la sociedad civil y estudiantes egresados de comunicación en la divulgación de la ciencia y la tecnología, con base en conocimientos teórico-prácticos, herramientas narrativas y del periodismo especializado, así como en el análisis del impacto de la inteligencia artificial en la desinformación y sus efectos en los medios de comunicación, con el propósito de impulsar la apreciación social de la ciencia y una mayor cultura científica y tecnológica de la sociedad sinaloense.

El temario constará de ocho módulos: Comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología; Producción de información sobre ciencia, tecnología, salud y medio ambiente; Habilidades de escritura; Comunicación de la ciencia en museos y actividades interactivas; Divulgación de la ciencia en TV y radio; Divulgación de la ciencia en nuevos medios; El impacto de la inteligencia artificial en los medios; y Temas de política y controversia científica.