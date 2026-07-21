Inicia el campamento 2026 de la Orquesta Sinfónica Infantil de México

La Orquesta Sinfónica Infantil de México inició el campamento de estudios de verano para preparar su próxima gira nacional, en el que se concentran 137 niñas, niños y jóvenes instrumentistas de 26 estados del país y cinco de Costa Rica, Panamá y Uruguay, quienes participan a través del programa de cooperación multinacional Iberorquestas Juveniles.

En ella participan tres jóvenes sinaloenses, Ángela Ximena Torres Fernández, Héctor Sigifredo López Orrantia y Ximena Irízar Martínez, todos ellos alumnos de violín, de la Escuela Superior de Artes “José Limón”.

La OSIM, agrupación musical del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM), instancia de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, reúne desde hace 24 años en un mismo escenario a los mejores instrumentistas mexicanos de hasta 17 años, quienes tras ser parte del campamento, participan en la gira con la que visitan distintos puntos del país.

“Impulsar la formación artística desde la infancia es abrir oportunidades para el futuro. La OSIM demuestra que cuando niñas, niños y jóvenes de distintas regiones del país y de naciones hermanas se encuentran para compartir su talento, también construyen vínculos que trascienden fronteras. Apostar por estos espacios es fortalecer una formación artística que amplía horizontes, une territorios y acompaña a las nuevas generaciones en su desarrollo como personas, artistas y ciudadanos”, afirmó Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México.

En 2026, el campamento ocurre en el Centro Vacacional IMSS Oaxtepec, del 18 de julio al 2 de agosto de 2026, y consolida a la OSIM como un espacio integral de aprendizaje para la vida, explica el titular del SNFM, Roberto Rentería Yrene.

“Este año, el 50 por ciento de la orquesta vivirá por primera vez esta experiencia transformadora que ha marcado a decenas de generaciones y teje lazos fraternos dentro y fuera de los escenarios”, señala el también director musical.

A través de las clases, ensayos y actividades lúdicas, las y los integrantes de la OSIM practican y fortalecen valores que les ayudan a vislumbrar su futuro como ciudadanos y como profesionistas, y forjan un sentido de pertenencia.

Para las y los integrantes de la OSIM, el campamento funciona como un ensayo general de cómo quieren proyectarse en el futuro. Al respecto, Ana Elisa, violinista jalisciense de 17 años, comenta.

“Aquí te encuentras con más jóvenes interesados en la música de la misma forma que tú. A veces nos sentimos nostálgicos por estar fuera de casa, pero en el campamento aprendemos a ser fuertes”.