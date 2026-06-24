Inicia el Festival de Monólogos ‘Teatro a una sola voz’ con ‘Rudo’

Entre máscaras, llaves, vuelos y emociones profundas, la obra Rudo: Entre las cuerdas y el espectro inauguró el 21 Festival de Monólogos Teatro a Una Sola Voz, conquistando a un Teatro Socorro Astol abarrotado que acompañó cada momento de la función con risas, aplausos, vítores y una evidente carga emotiva.

El evento organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Teatro, el Instituto Sinaloense de Cultura y el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, presentó la puesta en escena escrita e interpretada por Rodrigo Román Báez y dirigida por Christian Alonso, que abrió la programación del circuito norte del festival en Culiacán, con una historia entrañable sobre la búsqueda de identidad, la aceptación y la fuerza para enfrentar las batallas que la vida impone fuera del cuadrilátero.

A través de Sebas, un joven con autismo apasionado por la lucha libre, el público fue invitado a adentrarse en un universo donde los héroes enmascarados, las reglas del ring y los recuerdos familiares se convierten en herramientas para comprender un mundo que muchas veces resulta complejo e impredecible.

Desde el primer momento, el escenario transformado en un ring capturó la atención de los asistentes. Ahí, Sebas comparte sus pensamientos, sus rutinas, sus anhelos y su profundo vínculo con la lucha libre, disciplina que le permite conectar con la memoria de su padre y encontrar un espacio de pertenencia.

Con gran carisma, Rodrigo Román Báez llevó al público por un recorrido que funcionó también como un homenaje a la lucha libre mexicana. Nombres legendarios como Blue Demon, El Santo y La Parka aparecieron en la narración como referentes de un imaginario que ha acompañado a generaciones enteras y que para Sebas representa un refugio y una fuente de inspiración.

Más allá del espectáculo físico, la obra encuentra su mayor fortaleza en la humanidad de su relato. Sebas comparte la frustración de haber llegado a los 25 años sin poder debutar como luchador profesional, enfrentando las dificultades que implica vivir con autismo, particularmente la necesidad de seguir rutinas definidas, la dificultad para improvisar y la sensibilidad a los ruidos intensos.

Lejos de caer en el dramatismo, la historia está construida con humor, ternura y una honestidad que permite al espectador acercarse a la experiencia del personaje desde la empatía, en una obra que también deja espacio para una mirada crítica hacia ciertas figuras de autoridad y modelos de conducta representados simbólicamente en personajes como el llamado “Rudo Guzmán”.

Conforme avanzó la función, las risas dieron paso a momentos de reflexión y emoción que mantuvieron al público completamente involucrado, en una conexión que fue creciendo hasta desembocar en un desenlace profundamente conmovedor que arrancó una prolongada ovación.

La ceremonia inaugural

El protocolo inaugural contó con la presencia de Juan Salvador Avilés Ochoa, director del Instituto Sinaloense de Cultura; Rodolfo Arriaga Robles, director de Programación Artística del Isic y Adolfo Plata Guzmán, director del Instituto Municipal de Cultura Culiacán.

Avilés Ochoa señaló que, de nueva cuenta, como desde el origen, Culiacán se suma a una edición más de esta gran celebración escénica que desde hace más de dos décadas, ha construido puentes entre artistas, instituciones y comunidades acercando al público historias capaces de conmover, cuestionar y transformar a través de la fuerza expresiva de una sola voz sobre el escenario y que se ha consolidado como una plataforma fundamental para la exhibición del teatro unipersonal mexicano.

Agregó que este año el festival fortalece su alcance permitiendo que las obras lleguen a más espacios y audiencias en 20 entidades de la república, gracias a un esfuerzo conjunto a través del cual, miles de personas tendrán oportunidad de encontrarse con propuestas artísticas que dialogan con nuestra realidad contemporánea, nuestra memoria y anhelos colectivos.

“Para Sinaloa y para Culiacán, ser sede de este encuentro representa una valiosa oportunidad para seguir impulsando el desarrollo cultural, la formación de públicos y el acceso democrático a las artes. Cada función es una invitación a la reflexión, al intercambio de ideas y al reconocimiento de la riqueza creativa de quienes hacen del teatro una herramienta de encuentro humano”, dijo.

Al inaugurar el evento, Avilés Ochoa externó su deseo de que las historias que se presentarán y que concluyen el próximo lunes, inspiren a mirar nuestro entorno con mayor sensibilidad, empatía y esperanza.

Arriaga Robles comentó que para Sinaloa es la edición número 24 del Festival del Monólogo, y es uno de los programas más importantes de teatro que hay a nivel nacional, que este año se postularon 220 proyectos de los cuales se eligieron 21 unipersonales que están circulando en tres circuitos a lo largo del país.

“Es un gusto llegar a esta parte del año con los magníficos monólogos que tendremos a lo largo de toda esta semana con el apoyo del INBAL, el Isic y el Instituto Municipal de Cultura”, comentó.

Adolfo Plata destacó la satisfacción de sumarse nuevamente este Festival y felicitó al Isic, por siempre pensar en el público amante del buen teatro, como lo son en este caso las puestas en escena que forman parte del evento.