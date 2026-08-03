Inicia el Foro de Percusiones del CMA con una apuesta por la formación musical

Con el sonido de los primeros tambores y el entusiasmo de estudiantes, docentes y músicos, fue inaugurado el Primer Foro de Percusiones del Centro Municipal de las Artes, un encuentro académico y artístico que durante seis días reunirá a especialistas y jóvenes intérpretes para fortalecer la enseñanza de esta disciplina.

La ceremonia de apertura se realizó en el Museo de la Música y estuvo encabezada por el profesor Víctor Osuna, quien destacó que este proyecto nace con la intención de consolidarse como un espacio permanente para la formación musical en Mazatlán.

”Más que un foro, para mí es un festival, esperemos, con la ayuda de los maestros, que se realice prácticamente todos los años”, expresó al agradecer el respaldo del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, así como la participación de las instituciones y agrupaciones que se sumaron a la iniciativa, entre ellas la Escuela Superior de Música, la Orquesta de la Universidad Autónoma de Occidente y el Centro Municipal de las Artes.

Osuna también reconoció la iniciativa del percusionista Max Carreón, coordinador del encuentro, por impulsar un proyecto que reúne a músicos profesionales, docentes y estudiantes en torno al aprendizaje y el intercambio de experiencias.

”Apréndanles mucho porque verdaderamente vale la pena este tipo de encuentros”, dijo a los asistentes antes de declarar formalmente inauguradas las actividades.

La primera jornada comenzó con la clase magistral “Batucada brasileña”, impartida por la percusionista Charlette Veytia, quien explicó que eligió este tema por su interés en compartir una experiencia musical que pocas veces está al alcance de todos.

”Este foro es para compartir música, muchas veces estos espacios no están a disposición de todos y por eso estamos muy felices de que exista esta iniciativa”, comentó.

Durante la sesión, Veytia compartió parte de su trayectoria como percusionista y explicó el origen de la batucada, una expresión musical nacida en Brasil con profundas raíces africanas y vinculada a tradiciones ceremoniales que con el tiempo dieron paso a las grandes comparsas y carnavales.

La tallerista destacó que la percusión es uno de los lenguajes musicales más antiguos de la humanidad y comparó el sonido del tambor con el latido del corazón, al señalar que el ritmo forma parte de la naturaleza del ser humano desde antes del nacimiento.

Tras la introducción histórica, los participantes se dividieron en grupos de trabajo para conocer los distintos instrumentos de la batucada y comenzar la práctica de los patrones rítmicos básicos, guiados por los talleristas y mentores del foro.

Bajo la coordinación de Max Carreón, el encuentro se desarrollará del 3 al 8 de agosto con clases magistrales, ensambles, conversatorios y talleres especializados dirigidos a estudiantes de música, docentes, percusionistas y aficionados de Mazatlán y de otros municipios del sur de Sinaloa.

Además de las actividades académicas, el programa contempla una mesa de reflexión sobre el papel del arte y la educación en el desarrollo de Mazatlán, así como sesiones dedicadas a percusión latina, sonorización, marimba mexicana y otras especialidades.

El Primer Foro de Percusiones concluirá el próximo sábado 8 de agosto con un concierto abierto al público en el Museo de la Música, donde los participantes presentarán el resultado del trabajo realizado durante la semana, en lo que los organizadores esperan sea el inicio de una tradición dentro de la agenda cultural y académica del Centro Municipal de las Artes.