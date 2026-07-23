Inicia el taller de Pintura Infantil de verano

En la Casa de la Cultura “Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros” arrancó el Taller de Pintura Infantil de Verano 2026, un espacio en donde niñas y niños fomentarán su creatividad, aprenderán técnicas de pintura y se divertirán creando obras de arte.

El coordinador de Artes Visuales y encargado de impartir las clases, Jorge Luis Hurtado Reyes mencionó que es un taller con mucha tradición que tiene como fundamento brindar a los pequeños las herramientas necesarias en el arte, así como fortalecer la formación artística.

Al inaugurar el taller, José Pérez Santiago, director de la Casa de la Cultura agradeció a los padres de familia por confiar en la Universidad Autónoma de Sinaloa para la formación integral de sus hijos e informó que las clases finalizarán el sábado 25 de julio con una exposición de las obras realizadas por los alumnos.