Inicia el ‘Taller de Técnicas Experimentales’

Con la guía de la maestra Lucila Santiago, inició el Taller de Técnicas Experimentales, un espacio formativo donde 11 estudiantes del sexto semestre de la Carrera Técnica de Artes Plásticas, recrearán obras basadas en las procesos y métodos que usaron los artistas del llamado movimiento “Pintores informalistas”.

El taller consta de un programa intensivo de 20 horas formativas. Durante este periodo, los artistas en formación experimentarán con soportes y elementos poco convencionales en la plástica tradicional, tales como polvo de mármol (marmolina), arena, carbonato blanco de España, metal y óxido de cobre, entre otros componentes texturizados.

La maestra Lucila Santiago explicó que el taller consiste en recrear las técnicas y métodos empleadas por los grandes exponentes del Informalismo de la segunda mitad del siglo XX, entre quienes destacan figuras de la talla de Antoni Tàpies, Manolo Millares y Alberto Burri.

“Aquí lo importante es elevar la materia al nivel de arte; vamos a trabajar con métodos de materias considerados muy ‘pobres’. El objetivo es que los alumnos comprendan el contexto de los pintores de esa época de posguerra, observando cómo la pintura se transforma y resignifica materiales que antes eran desdeñados”, apuntó la docente.

Durante esta primera jornada de actividades, los alumnos de la etapa terminal de la carrera iniciaron la preparación de sus respectivas obras fondeando con diversos métodos y texturas. En las siguientes sesiones, intervendrán dichos fondos utilizando pigmentos puros o acrílicos, mientras que en algunas piezas se optará por mantener la materia en su estado crudo y natural, emulando la estética de la corriente artística.

Sobre el Informalismo

El movimiento de los “Pintores Informalistas” surgió en Europa en la década de los 40, justo al concluir la Segunda Guerra Mundial. Esta corriente se caracterizó por un rechazo rotundo a la pintura figurativa y a la rigidez geométrica; en su lugar, los artistas priorizaron la expresión emocional pura, el gesto libre, la improvisación y la incorporación de materiales inusuales como arena, telas, yeso y objetos cotidianos sobre el lienzo.