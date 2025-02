$!Inicia el taller Evocaciones oníricas, con Irene Salgado

“Mi propuesta nació a partir de que, al terminar las piezas, después de que me distancié lo suficiente, me di cuenta que tenían una carga simbólica muy grande, llegando a reconocer elementos con los que había soñado, como, por ejemplo, las ratas, que se convirtieron en algo de mucho peso, y se repetían, y me pregunté en qué momento había decidido ponerlas en mi obra, y me di cuenta de que fue algo inconsciente”.

El taller se realizará los días jueves 6 y viernes 7 de febrero, durante los cuales participantes tienen para trabajar sus materiales de dibujo y pintura, así como tres sueños por escrito, que deberán plasmar en esos materiales.