Inicia este lunes la Feria Internacional del Libro 2025 en Culiacán

Este lunes inicia en la Plazuela Obregón, la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025, la tercera edición en cuatro años, que se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre.

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, afirmó que es una apuesta cultural que busca fortalecer el tejido social y acercar a las nuevas generaciones al arte y la lectura, en medio de la crisis de seguridad que enfrenta la ciudad desde hace más de un año por una guerra del crimen organizado.

“Sabemos de que tenemos problemas y siempre ha sido importante ser más grandes que los problemas y las circunstancias de este momento pues nos exigen, nos piden que seamos más grandes todavía que estos problemas para poder resolverlos”.

Subrayó que la feria forma parte de una estrategia para construir una sociedad más cercana a los libros y las expresiones artísticas, lo que, dijo, puede contribuir a transformar los entornos sociales.

Esta tercera edición se llevará a cabo en distintos puntos del municipio, con entrada gratuita para todo público.

El evento contará con siete foros principales: el foro infantil, el foro Modular Inés Arredondo (MIA), el foro Kiosco, el foro Patio del Ayuntamiento, el foro del Colegio de Sinaloa, el foro La Casa del Maquío y el foro del Congreso del Estado de Sinaloa, donde se desarrollarán más de 106 actividades literarias.

Se prevé la participación de 170 escritores, comentaristas y presentadores de libros, entre ellos 8 internacionales, 52 nacionales y 110 locales, además de más de 50 editoriales.

Entre los sellos confirmados están Grupo Planeta, Penguin Random House, Océano, Trillas, Santillana, Siglo XXI, Fondo de Cultura Económica, Nitro Press, Grupo Milenio y Panini.

Asimismo, participarán editoriales universitarias como las de la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad de Occidente.

El foro infantil incluirá un escenario principal y ocho módulos temáticos, donde se realizarán talleres, cuentacuentos, presentaciones de libros y actividades lúdicas en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

Entre los eventos especiales destacan el Tercer Encuentro de Escritores Sinaloenses “Entre Ríos”, el Tercer Seminario Internacional de Fomento a la Lectura y la colaboración con el Festival Internacional Cervantino, que presentará proyecciones y actividades alternas.

También se proyectará un ciclo de cine alemán contemporáneo.

Autores invitados

Entre los autores invitados se encuentran Miguel Gane, de Rumania, Fernando Pistilli, de Paraguay, Marino Merihuete, de República Dominicana, Sabina Berman, Mónica Lavín, Héctor Ponce Tizoc y Javier Hernández, de España, quienes presentarán sus obras literarias.

Programa del lunes 10 de noviembre