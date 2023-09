Tres jóvenes escritores de la entidad, Albaro Sandoval, Arnulfo Valdez Oleta y Stefanie Sandoval Zepeda, charlaron en torno a los proyectos literarios con los que obtuvieron un estímulo económico para desarrollarlo, inició en esta capital la Muestra Estatal de Beneficiarios del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Sinaloa 2022.

A través de redes, el conversatorio “Reflexiones en torno a proyectos literarios”, los autores sugirieron a quienes quieren una beca a la creación, no asustarse por la cantidad de requisitos que te exigen ni desanimarse por no ser seleccionados un año e intentarlo muchas veces.

“No lo dejen para después porque realmente vale la pena. Y una vez que lo obtengan”, coincidieron, “cumplan con su compromiso porque éste no es con la institución, sino consigo mismos como creadores”.

Albaro Sandoval Medina, ganador en la categoría Creadores con Trayectoria, con el proyecto de novela “La primavera no tiene nombre”, comentó que tras varios años de fracasos se decidió a volver a participar en novela, género en el que tiene una novela publicada en Tierra Adentro y otra inédita, además de este proyecto.

“Al inicio me costó encontrar el ritmo de la historia; me pasé 20 días dándole, pero tras resolver el primer capítulo, el proceso se volvió más fluido, y mi experiencia es que tener una beca es un estímulo para avanzar porque tienes que cumplir con plazos y número de cuartillas y acoplarte a ello para salir adelante. Se me complicó también el final, pero al cabo logré concretarlo en estos ocho meses de la beca”, dijo.

Arnulfo Valdez Oleta, ganador en Jóvenes Creadores, se refirió a su proyecto de poesía “Sacrificio de Torre”, y comentó que para él fue muy fluido gracias a que ya tenía estructurada la idea de lo que quería hacer antes de presentar el proyecto y postularlo.

“Había pasado diez años mande y mande y mande, y nunca lo había logrado hasta ahora”.

Agregó que, como tenía que trabajar y cumplir con esta beca, fue un proceso de mucho trabajo en el que uno nutrió a otro, y fue muy divertido ponerse en los zapatos de ese personaje.

“Lo mío es la poesía combinada con prosa. A mí no se me da el cuento; ni siquiera puedo narrar la trama de una película y prefiero lo abstracto de la poesía”.

Stefanie Sandoval Zepeda, ganadora en la categoría Jóvenes Creadores con la novela “Exlibris”, dijo que comenzó esta novela con un cuento, “pero sentí que podía ir más allá, desarrollarlo más, y al final fue la propuesta que metí para el proyecto y al final fue satisfactorio”.

De su proceso creativo, dijo que se le complicó mucho por el trabajo y por tener una niña pequeña, por lo que tuvo que robar muchas horas al sueño para desarrollarlo.

“Pero a la vez lo disfruté mucho; fue como un proceso catártico, muy satisfactorio, pero en efecto es poco el tiempo sobre todo en mi caso, sumado a otras responsabilidades, y ahora estoy puliendo ese trabajo, por lo que más bien lo considero un borrador”.

Las actividades de la Muestra en este primer día tuvieron también la Danza, con la presentación en el Teatro Socorro Astol del Isic, de la coreografía “Nostalgia de unos ojos viajeros”, por Robert Espin, ganador en la categoría Creadores con Trayectoria; mientras que en Mazatlán se presentó “Downspace”, con un video muestra a cargo de Nashieli Buelna Campos, y “Ulama en El Quelite”, de Rosalba Navarro Tristán, ganadores uno en Creadores con Trayectoria y la última en Formación Artística Individual.