$!Inicia la OSSLA conciertos presenciales en el Ágora

Interpretaron “Amazing Grace”, tradicional con arreglos de L. Henderson; “I´m Getting Sentimental Over You”, de N. Washington y G. Bassman, dos piezas de Enrique Crespo: “Ragtime” y “Vals Peruano”.

Siguieron con el popular tema de “La pantera rosa”, de Henry Mancini, para continuar con la clásica de clásicas “Summertime”, de G. Gershwin; y luego con “Blues for Brass”, de R. Roblee; “Beale Street Blues”, de W. C. Handy; “Fly Me To The Moon”, de B. Howard.

Cerraron con un tema de zarzuela con arreglos de L. Henderson para banda de jazz, “El Gato Montes”, del español M. Penella, y concluyeron con el porro colombiano “Atlántico”, de V. V. Wilson, con arreglos de J. C. Valencia, palmeada por los asistentes, y animados por el público, tocaron además una guapachosa cumbia colombiana. Todas las piezas fueron del total beneplácito del público.

Próximo concierto

El ciclo continúa el martes 20 con la sección de percusiones; el 27 con un conjunto de jazz; el 04 de mayo, la mezzosoprano Oralia Castro presentando el programa “De la Reforma al Porfiriato”, acompañada por la sección de cuerdas de la Orquesta y piano, y concluye el 11 de mayo, con la sección de metales de la OSSLA.