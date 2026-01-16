Inicia la OSSLA el 2026 con Stradivarius en Viena

Una noche dedicada a Stradivarius compartió la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, ante el público que se reunió en el Teatro Pablo de Villavicencio para ser partícipes del Concierto de Año Nuevo 2026.

Stradivarius en Viena fue dirigido por Alexander Da Costa, y participaron la soprano Wendy García, en un concierto inolvidable, organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura, que reunió una serie de temas musicales típicos en los conciertos de Año Nuevo que se ofrecen en todo el mundo, con un repertorio de valses y polcas en su mayoría de Johann Strauss, música jubilosa, llena de fe y esperanza en el tiempo por venir.