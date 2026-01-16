Inicia la OSSLA el 2026 con Stradivarius en Viena

Una noche dedicada a Stradivarius compartió la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, ante el público que se reunió en el Teatro Pablo de Villavicencio para ser partícipes del Concierto de Año Nuevo 2026.
Stradivarius en Viena fue dirigido por Alexander Da Costa, y participaron la soprano Wendy García, en un concierto inolvidable, organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura, que reunió una serie de temas musicales típicos en los conciertos de Año Nuevo que se ofrecen en todo el mundo, con un repertorio de valses y polcas en su mayoría de Johann Strauss, música jubilosa, llena de fe y esperanza en el tiempo por venir.
Inició con la pieza Strauss-Die Fledermaus: Overture, para seguir con Beethoven y la Sinfonía número 2, una obertura brillante y llena de energía que prepara el escenario para la comedia de enredos, disfraces y fiestas vienesas de la opereta, siendo una de las obras más reconocidas del compositor.
En esta obra participó el maestro Da Costa con su violín.
Tras una breve pausa, la segunda parte llegó con Meine Lippen, sie küssen so heir, seguido de Czardas, y Kalman-Heia in den Bergen, pieza en la que se pudo apreciar el virtuosismo del director al violín, convirtiéndose en una músico más de la orquesta, regalando una interpretación memorable, acompañado de la soprano solista invitada Wendy García, quien con su educada voz, deleitó a los presentes cantando dichas arias.
El maestro Alexandre Da Costa con su violín y el acompañamiento de la OSSLA, compartió una bella ejecución del “Vals del Emperador”, de Stauss, que fue largamente aplaudida por el público, además de Danubio Azul, el vals más famoso del mundo, compuesto por Johann Strauss en 1866, y las piezas Trisch-Trasch Polka y Unter Donner und blitz, cerrando así el primer concierto de la OSSLA este 2026.
Y para continuar con el toque festivo de la noche, dos piezas más de Strauss, “Trisch-Trasch Polka”, alegre y de gran espíritu, y “Unter Donner und Blitz”, en la que Da Costa ofreció un “performance histórico”, como él mismo lo definió, en un dúo creativo con Paul Bernal, percusionista de la OSSLA, ejecutando ambos los platillos.
Como regalo final para el público, la “Marcha Radetzky”, una obra famosa en el mundo por utilizarse para cerrar los Conciertos de Año Nuevo.