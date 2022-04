Charles Turner es reconocido por llevar a cabo estos géneros a todas las audiencias y generaciones, mediante su proyecto titulado Charles Turner & Uptown Swing, con el que Turner ha sido merecedor de varios premios, entre ellos: el 1st Anual Duke Ellington Vocal Competition (2014) y el premio al Mejor Vocalista de Jazz en el Monterey Jazz Festival.

En una noche que se pronosticaba sería inolvidable para el nutrido público que se dio cita en el Jardín, la presentación de Turner, acompañado de Sean Mason al piano, Felix Moseholm en el bajo, y Kevin Congleton en la batería, dieron inicio a lo que sería una cátedra, una sesión sobre el escenario de NY Jazz All Star, interpretando la pieza Late, en la que la voz Turner atrapó a los oyentes, conquistándolos con su melodiosa voz.

Luego llegó el tema Two and two, en el que se destacó no solo la calidad interpretativa de su vocalista, sino el talento de los demás integrantes, en algunos solos de piano, en el bajo.

La noche apenas empezaba y un halo de romanticismo que solo el swing y el jazz pueden dar, abrazó a los presentes, esta vez con la pieza ¡ooh lala! con la que Turner hizo interactuar al público, para convertirlo en un vocalista más, cantando con él el coro de la pieza, donde esta vez el dominio de Kevin Congleton en la batería se hizo notar, regalando a los asistentes un solo magistral, que fue agradecido con sonoros aplausos.