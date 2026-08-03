Inicia segundo periodo de inscripciones en la José Limón

A partir de hoy inicia el segundo periodo de inscripciones para los talleres libres de la Escuela de Arte José Limón en música, teatro, danza, artes plásticas y visuales y el programa de arte y capacidades diferentes.

A través de sus redes, el Instituto Sinaloense de Cultura informó que las inscripciones estarán abiertas del 3 de agosto al 15 de septiembre de 2026, sujetas a disponibilidad de espacios.

Los talleres con cupo disponible en música son Coro Infantil, Coro Juvenil y Adultos, en teatro Infantil, Juvenil y Adultos, en Danza Contemporánea, Jazz Contemporáneo, Danza Escénica, Danza Folklórica Juvenil, Artes Plásticas juvenil y adultos y Grabado y el Programa Integral de Arte y Capacidades Diferentes.

Para inscribirse es necesario llenar solicitud de inscripción y presentarla junto con una copia del acta de nacimiento, copia de la CURP, certificado médico, dos fotografías tamaño infantil y pago de inscripción y credencial, en la Escuela Superior de Artes José Limón, Rafael Buelna esquina Paliza, Col. Centro.

Los cursos inician el 31 de agosto de 2026 y para mayores informes pueden comunicarse a los teléfonos 667 712 2021 y 667 715 2458.