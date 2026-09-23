Inicia taller de cine ‘Pulsión de vida’, en Culiacán

Culiacán fue sede del taller “Pulsión de vida. ¿Cómo pensar tu documental?”, que inició este lunes en el Centro Sinaloa de las Artes “Centenario”. El cineasta José María Espinosa de los Monteros lo imparte para ofrecer herramientas de creación y reflexión sobre este género.

El Instituto Sinaloense de Cultura puso en marcha el espacio formativo, que busca brindar herramientas para la creación y la reflexión en torno al cine documental. Las sesiones se desarrollan del 21 al 24 de septiembre, de 16:00 a 18:30 horas.

Este tipo de talleres refuerzan el compromiso del Instituto Sinaloense de Cultura con la formación e impulso de nuevas generaciones interesadas en las disciplinas del arte y la creación audiovisual. La iniciativa se suma a otras actividades culturales y educativas que se ofrecen en la región.

Durante la apertura del taller, Claudia Apodaca, directora de Formación y Capacitación del Instituto Sinaloense de Cultura, dio la bienvenida a los participantes y reconoció la trayectoria del cineasta. “Es un talento sinaloense que está destacando y que tiene una excelente trayectoria. Muchas gracias por estar aquí”, expresó Apodaca.

José María Espinosa de los Monteros explicó que su propuesta va más allá de transmitir conceptos. Busca compartir experiencias concretas de su trayectoria profesional y los procesos que ha vivido como cineasta. El taller se dirige a personas de 18 a 40 años interesadas en el cine documental.

El taller no presenta una fórmula para hacer documentales. Propicia una reflexión sobre cómo cada película encuentra su propia forma. Espinosa de los Monteros compartió experiencias de su formación y destacó la importancia de conocer el trabajo de otros directores, documentalistas y guionistas.

El cineasta relató que gran parte de su aprendizaje surgió de escuchar a otros realizadores hablar sobre sus películas. Esta posibilidad se amplía con la cantidad de materiales disponibles en internet.

“Yo básicamente mi carrera, o esto que es mi carrera en mi vida, he aprendido muchísimo a través de simplemente escuchar a otros directores hablar de sus películas”, compartió durante la sesión.

Espinosa de los Monteros invitó a los participantes a definir qué es un documental para ellos. El ejercicio abrió el diálogo sobre las distintas ideas y aproximaciones al género cinematográfico.