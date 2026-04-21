Inicia taller de percusión creativa con Daniel Borrego

Toda la energía y el ímpetu de la música cubana y flamenca a través de la percusión, la compartió el músico Daniel Borrego, en el inicio del Taller de Percusión Creativa, que inició en el Centro Sinaloa de las Artes “Centenario”.
Este taller, organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura, se impartirá los sábados de abril y hasta el 06 de mayo, de 10:00 a 14:00 horas.
Al inaugurarlo, el maestro Manuel Tanamachi, jefe del departamento de Educación Continua del Isic, compartió algunos datos biográficos del maestro.
Destacó que Daniel Borrego Robles es músico, percusionista. Se especializó en música y percusión afrocubana y popular en el Centro Nacional de Escuelas de Arte y Extensión Universitaria y Percusión cubana en el Instituto Superior de Arte, en la Habana Cuba.
Es experto en Historia y Técnica del Cajón y Ritmos flamencos, Producción y gestión en las Artes Escénicas, Percusión afrocubana, Percusión Flamenca, Producción musical. Se ha presentado en festivales en Reino Unidos, España y Perú.
A lo largo de su trayectoria ha tocado con el grupo español Presuntos Implicados, el músico cubano Virulo, la Sonora Santanera, Mexicanto, Gabino Palomares, Gerardo Peña y Carlos Macías.
Sobre el taller, que está dirigido a estudiantes de 13 años en adelante, desde principiantes hasta avanzados, Borrego comentó que los participantes tendrán la posibilidad de explorar la energía y el ímpetu de la música cubana y flamenca a través de la percusión, los ritmos y técnicas de estas dos tradiciones musicales tan ricas y emotivas.