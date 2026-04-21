Inicia taller de percusión creativa con Daniel Borrego

Toda la energía y el ímpetu de la música cubana y flamenca a través de la percusión, la compartió el músico Daniel Borrego, en el inicio del Taller de Percusión Creativa, que inició en el Centro Sinaloa de las Artes “Centenario”.

Este taller, organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura, se impartirá los sábados de abril y hasta el 06 de mayo, de 10:00 a 14:00 horas.

Al inaugurarlo, el maestro Manuel Tanamachi, jefe del departamento de Educación Continua del Isic, compartió algunos datos biográficos del maestro.

Destacó que Daniel Borrego Robles es músico, percusionista. Se especializó en música y percusión afrocubana y popular en el Centro Nacional de Escuelas de Arte y Extensión Universitaria y Percusión cubana en el Instituto Superior de Arte, en la Habana Cuba.