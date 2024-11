Inicia taller sobre Técnica Alexander con Claudia Montero

“Espero que este taller de Técnica Alexander les ayude y les sirva para su desarrollo profesional pero también para la vida, ya que la vida en general es más bonita si se aplican los principios de esta técnica”, expresó la maestra Claudia Montero Acevedo al iniciar el taller virtual y presencial sobre Técnica Alexander para artistas escénicos y músicos.

Promovido por el Instituto Sinaloense de Cultura, la bienvenida estuvo a cargo de la maestra Claudia Apodaca Elenes, directora de Formación y Capacitación, quien agradeció a Claudia Montero por participar en los programas de formación del ISIC, con un tema que será de gran utilidad tanto para alumnos como maestros, algunos de manera virtual y otros en forma presencial.

El taller sobre Técnica Alexander se desarrolla del 25 al 29 de noviembre, en un horario de 15:00 a 19:00 horas y para iniciar, la expositora –que fue la primera mexicana en obtener el grado de Maestra en Técnica Alexander en Victoria Training Course for the Alexander Technique, en Londres- inició una conversación con los participantes sobre sus motivaciones para tomar este curso.

Dijo que la Técnica Alexander es una herramienta muy útil para la actividad profesional y para la vida en general, y se define como un sistema de reeducación psicofísica, mental y emocional, creado por Frederick Matthias Alexander (1869-1955), un actor nacido en Tasmania, Australia.

En el ejercicio de su profesión como actor, empezó a tener problemas vocales que le provocaban la pérdida de su voz y le impedían actuar con normalidad.

Tras un largo proceso de autobservación descubrió que la excesiva tensión muscular era la causante de su problema. Que no se limitaba a su aparato vocal, sino que incluía un patrón psicocorporal generalizado del uso que hacía de sí mismo. Con los años descubrió que el mismo problema lo tenían también, muchas otras personas.

El taller es gratuito y en modalidad presencial, a partir de la cual se transmite en forma virtual a varios estados, y durante su transcurso se abordarán los principios y procedimientos de la Técnica Alexander y su aplicación a las artes, para elevar el nivel y la calidad del movimiento, así como la capacidad de atención de artistas y creadores, al ayudar a mejorar la postura y el movimiento, y a reducir el estrés y el dolor.

La maestra Claudia Montero inició en 2015 la Escuela de Técnica Alexander México, para formar profesores en dicha especialidad y desde 2010 hasta la fecha se desempeña como maestra de Técnica Alexander en el Sistema Nacional de Fomento Musical y ha dado clases, cursos y conferencias en numerosas instituciones educativas en el campo de la música y las artes, tales como conservatorios y facultades en el país.