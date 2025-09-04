Inician cursos para la formación de cinco agrupaciones musicales comunitarias

CULIACÁN._ Con recursos del Programa de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura 2025, esta semana, iniciaron las actividades para la formación y capacitación de cinco orquestas sinfónicas y bandas regionales juveniles en los municipios de Eldorado, Badiraguato, Choix, Isla del Bosque (Escuinapa) y Juan José Ríos, de ­las cuales cuatro son de nueva creación, además de que las cinco recibirán equipamiento.

Estas actividades forman parte del programa Creación y Memoria: Literatura, Arte popular, Música, Inclusión, distribuidos en cinco vertientes, coordinados por las diferentes áreas del Isic, con 71 proyectos, de los cuales 23 se realizarán en la zona norte, 27 en la zona centro y 20 en la zona sur, con 2 millones 400 mil pesos del programa federal AIEC, que integran los festejos por el 50º Aniversario del Instituto Sinaloense de Cultura.

Avilés Ochoa explicó que este programa se apoya con recursos federales a través del Programa de Apoyos a la Cultura de la Secretaría de Cultura federal, para hacerlos llegar a los creadores de la entidad, como se ha hecho en los casos del PECDAS y PACMyC.

Las actividades se desarrollarán del 1 de septiembre al 15 de diciembre, y en Eldorado, inició actividades de capacitación la Banda Tradicional Sinaloense, a cargo de los maestros Marco Ignacio Grajeda Brito, Hugo Alberto Flores López y Manuel Adolfo Landeros, con sesiones de lunes a jueves en la Casa de la Cultura de ese municipio.

En Badiraguato, se forma otra Banda Tradicional Sinaloense, a cargo de los maestros José Tláloc Dionicio Minjares, Óscar Eduardo García Ríos y José Luis Quiñónez, con trabajos los martes, jueves y sábados, en la primaria Prof. Natalia de Jesús Payán de la cabecera municipal.

En Choix opera la Banda Tradicional Sinaloense, con cursos a cargo de los maestros Héctor Fabián Villalba Fierra y Mariano Miranda Cervantes, en la Casa de la Cultura José Ángel Espinoza Ferrusquilla, con sesiones los lunes a jueves.

En Isla del Bosque, Escuinapa, se crea la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil, a cargo del maestro Elosaid Lizárraga, con sesiones de lunes a jueves en la preparatoria de la UAS Escuinapa.

En Juan José Ríos, inició cursos la Orquesta Sinfónica y Coro Infantil y Juvenil, a cargo de los maestros Mauricio Rivas Cedeño, Glenda Diorely Suárez Cárdenas, Yetlanezi Eduardo Gámez López, Brayian Santiago Hernández Romero y Juan José Bojórquez, con sesiones de lunes a jueves en el Icatsin del lugar.

Con estas agrupaciones musicales comunitarias, suman ya más de 20 creadas e integradas al Sistema Estatal de Fomento Musical del Isic, 10 de ellas formadas en los cuatro años del gobierno estatal actual.