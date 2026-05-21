Inician en Pericos micro documentales infantiles para el Encuentro Nacional de Saberes Locales

Con el objetivo de rescatar y difundir la riqueza histórica y cultural de la región desde la mirada infantil, niñas, niños y adolescentes de la sindicatura de Pericos iniciaron formalmente su participación en el proyecto de Saberes Locales del Programa Alas y Raíces Sinaloa.

Las actividades arrancaron esta semana en las instalaciones del Centro de Desarrollo Cultural Casa Peiro, perteneciente al Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC), mediante la implementación de un Taller de Cine que es impartido por la maestra Aurora Díaz.

Los pequeños participantes, quienes forman parte del Programa de Iniciación Artística impulsado de manera conjunta por el Isic y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), trabajarán en la producción de micro documentales en video, a través de los cuales narrarán la herencia cultural, tradiciones e identidad de su comunidad.

Estas producciones audiovisuales tendrán una proyección de alcance nacional, ya que representarán dignamente al estado de Sinaloa en el 8 Encuentro Nacional de Saberes Locales, convocado por la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, a desarrollarse del 20 al 23 de julio de 2026 en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

Primeros pasos en el lenguaje cinematográfico

Durante la sesión inicial, los alumnos compartieron sus primeras inquietudes y propusieron las temáticas que guiarán sus relatos visuales.

Entre las propuestas principales destacan la historia fundacional de Pericos, la tradicional fiesta del carnaval, su gastronomía y otros elementos identitarios que distinguen a este emblemático pueblo señorial.

Como introducción al quehacer cinematográfico, Aurora Díaz coordinó una serie de ejercicios prácticos donde los participantes aprendieron conceptos técnicos básicos sobre encuadres de cámara, planos fotográficos y movimientos cinematográficos, herramientas fundamentales para la construcción de sus historias.

El Taller de Cine constará de un total de 10 sesiones, las cuales combinarán el trabajo teórico en el aula con prácticas de campo en exteriores. A lo largo del taller, este grupo de jóvenes herederos de la cultura local realizarán entrevistas y registrarán todo aquello que consideran valioso para compartir al resto del país la esencia y el orgullo de ser de Pericos.