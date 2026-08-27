Inician inventario de 37 inmuebles históricos para preservar el patrimonio de Pericos

El Instituto Sinaloense de Cultura, el Patronato para el Rescate de la Historia y Bien Común de Pericos y la UAS, iniciaron un inventario de 37 monumentos históricos y arquitectura patrimonial en Pericos, Mocorito, para su preservación hasta febrero de 2027.

La iniciativa, que se extenderá hasta febrero de 2027, involucra a siete prestadores de servicio social de las facultades de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes realizarán los trabajos técnicos. El proyecto busca preservar el patrimonio edificado y la memoria histórica de la zona central de Sinaloa, según indicaron los participantes.

Este proyecto surge de gestiones sostenidas entre el Instituto Sinaloense de Cultura, a través de su director Juan Salvador Avilés Ochoa, y el Patronato para el Rescate de la Historia y Bien Común de Pericos, A.C., cuyo representante es César R. Pérez.

En la sala de juntas del Isic se reunieron los participantes para coordinar esta iniciativa, que está a cargo del arquitecto Luis Rocha Sarmiento, titular de la Coordinación de Patrimonio Cultural de la institución. Este acuerdo permite la incorporación de los jóvenes universitarios.

Las labores se enfocarán en un polígono específico que concentra los inmuebles con mayor valor histórico, arquitectónico y urbano de la Villa de Pericos. En esta primera etapa se proyecta el registro detallado de 37 inmuebles.

La información recabada por los estudiantes integrará las fichas de catalogación requeridas para clasificar dichos espacios como inmuebles de valor artístico. Esto sentará las bases técnicas para impulsar la futura Declaratoria de protección y salvaguarda de la zona.