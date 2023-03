Por su parte, Ramírez Reyes dijo que es muy importante que las colonias, los vecinos, se organicen para poder realizar este tipo de eventos, en los que participen los niños y niñas, y tener este acercamiento a las actividades artísticas que traen el Ayuntamiento y el Isic.

Durante el espectáculo se presentó en primer lugar la Compañía de Teatro de Calle, con las piezas El microbio, El dentista y Los beisbolistas, con las que hicieron reír a chicos y grandes.

También participaron con un baile regional los niños del jardín de niños “Diana Laura Riojas de Colosio”, mientras que Nadia Yuriar cantó, acompañada por pistas, las canciones como El sol no regresa, Cómo te extraño, Cómo me haces falta, No llega el olvido y Cuando el destino, entre otras.

Cerró la Compañía de Danza Folclórica de Culiacán, que dirige Gabriel Uriarte, con danzas propias de Sinaloa y de Veracruz, que pusieron un gran ambiente a esta festividad.

El próximo sábado, en una edición más de El Carro de la Comedia en el municipio de Culiacán, las Cruzadas culturales del Isic y Cultura Culiacán llegarán a la Sindicatura de Tepuche, con un variado programa para los niños y adultos de dicha comunidad.