Inician talleres libres en la Escuela Superior de Artes José Limón

Niñas, niños, jóvenes y adultos iniciaron talleres de formación artística en la Escuela Superior de Artes José Limón, de Culiacán. Este nuevo ciclo brinda una oportunidad para la creatividad, el aprendizaje y el descubrimiento a través del arte en un espacio abierto.

Claudia Apodaca, directora de Formación y Capacitación de la Escuela Superior de Artes José Limón (ESAJL), del Instituto Sinaloense de Cultura (Isic), dio la bienvenida a los participantes en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, marcando el inicio de las actividades.

La ESAJL, como parte del Isic, mantiene su compromiso de acercar la formación artística a la comunidad. Estos talleres buscan fomentar la creatividad y el desarrollo de habilidades en diversas disciplinas para personas de todas las edades.

Apodaca, en representación del director general del instituto, Juan Salvador Avilés Ochoa, expresó que “el comienzo de un nuevo ciclo representa una oportunidad para aprender, crear y descubrir nuevas posibilidades a través del arte, en un espacio abierto a personas de diferentes edades”.

La institución recibió a quienes se integraron por primera vez a los Talleres Libres, destacando la curiosidad que los acompaña en esta etapa, donde podrán expresar ideas mediante sus manos, voz, cuerpo e imaginación.

Uno de los momentos de la jornada fue la presentación del equipo docente. Cada maestro se presentó ante los nuevos alumnos, compartió su nombre y explicó la disciplina artística que impartirá durante el ciclo.