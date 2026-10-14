$!Iniciará el Festival Cultural Sinaloa 2026 en Concordia

La apertura oficial se realizará a las 9:30 horas en el Polideportivo Municipal de Concordia. La gobernadora Domínguez Nava estará acompañada por el director general del Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Salvador Avilés Ochoa. La Primera Feria del Libro Concordia 2026 se extenderá hasta el 17 de octubre.

El Festival Cultural Sinaloa 2026 comenzará este jueves 15 de octubre en Concordia, con la inauguración oficial encabezada por la gobernadora Graciela Domínguez Nava. La ceremonia, en el Polideportivo Municipal, marcará también el inicio de la Primera Feria del Libro Concordia 2026.

El Festival Cultural Sinaloa 2026 se desarrollará del 15 al 25 de octubre en los 20 municipios de la entidad. El programa incluye 320 actividades culturales con la participación de 2 mil artistas y creadores de México y otros países.

El Instituto Sinaloense de Cultura invita a la ciudadanía a sumarse a esta celebración cultural. La institución busca que el público disfrute de las actividades programadas que acercarán distintas expresiones artísticas a los municipios del estado.

Las actividades en Culiacán iniciarán a las 17:00 horas con la exposición “Arder al ídolo-Arde la selva. Arte contemporáneo del noroeste y sureste de México”. La muestra estará en la Galería de Arte Antonio López Sáenz del ISIC.

Esta exposición reúne obras de artistas de diversas regiones del país. Propone un acercamiento al arte contemporáneo desde las perspectivas del noroeste y sureste de México. Entre los participantes se encuentran Manuel Carlock, Elina Chauvet y Teresa Margolles.

Posteriormente, a las 18:00 horas, el Teatro Pablo de Villavicencio presentará el espectáculo “Homenaje a Arturo Márquez”. Será protagonizado por la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA), bajo la dirección del maestro Alexandre Da Costa.

La propuesta toma como base la obra del compositor Arturo Márquez para explorar el encuentro entre tradición y creación actual. Participarán el Coro de Ópera de Sinaloa, la Compañía Danza Joven de Sinaloa y la Compañía Folclórica Sinaloense.

El primer día de actividades contempla propuestas musicales y escénicas en otros municipios. En Ahome, la Escuela Vocacional de Arte ofrecerá “Taxi libre, leyendas del rock” a las 19:00 horas.

Mazatlán tendrá “Catsup”, de Daniela Arroyo, a las 17:00 horas en el Teatro Universitario. Además, el Museo de Arte de Mazatlán presentará Panamericana Jazz con Chicó’s Jazz a las 18:30 horas.

En Mocorito, Francisco Robles ofrecerá el concierto “Trova y Algo Más” a las 17:00 horas en Casa Peiro. Guasave disfrutará de “Rumbo a Berlanga”, de Daniel Serrano, a las 19:00 horas en el Centro Cultural Corepere.

La programación del jueves incluye eventos en Juan José Ríos, con la presentación de “Se vende una mula” a las 17:00 horas en la Plazuela Municipal. En Rosario, Adagio Trío ofrecerá el concierto “Romance” a las 17:00 horas en el Centro Cultural.

En Escuinapa, Georgina Martínez presentará “Valija de cuentos viajeros” a las 11:00 horas en una escuela primaria.

Durante once días, el Festival Cultural Sinaloa ofrecerá propuestas de música, danza, literatura, artes visuales, cine, actividades formativas y académicas. También habrá actividades dedicadas al patrimonio y la cultura popular.

La programación contempla la participación de artistas de siete países y compañías de seis entidades federativas invitadas. Las actividades están dirigidas a públicos diversos en todo el estado.

La gobernadora Graciela Domínguez Nava durante la inauguración del Festival Cultural Sinaloa en Concordia.

Artistas participan en una de las 320 actividades culturales del Festival Cultural Sinaloa.

Público asiste a la Primera Feria del Libro Concordia, parte del festival.