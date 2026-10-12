Iniciará el jueves festival cultural con homenaje a Arturo Márquez

El Festival Cultural Sinaloa 2026 iniciará el jueves 15 de octubre en Culiacán con el “Homenaje a Arturo Márquez”, un espectáculo gratuito y multidisciplinario. La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y compañías del Instituto Sinaloense de Cultura, bajo la dirección de Alexandre Da Costa, protagonizarán el evento que celebra el talento local.

La propuesta escénica, dirigida por el maestro Alexandre Da Costa, director titular de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, nace del encuentro entre tradición y creación contemporánea. Lleva la esencia del danzón, con su elegancia, sensualidad, cadencia y carácter social, a un lenguaje multidisciplinario. Convergen la música, la danza, el teatro, el canto y la tecnología visual, con la participación de todas las compañías artísticas del Instituto Sinaloense de Cultura.

El Festival Cultural Sinaloa 2026 se realizará del 15 al 25 de octubre en los 20 municipios. Contará con artistas de siete países y compañías de seis entidades federativas invitadas. Durante diez días, se efectuarán 320 actividades culturales, incluyendo música, danza, literatura, artes visuales, cine y reconocimientos a artistas.

El Instituto Sinaloense de Cultura indicó que en el espectáculo, las composiciones de Arturo Márquez se transformarán en paisajes emocionales. Evocarán la memoria, la identidad, el deseo, la pasión y la celebración de la vida a través de esta experiencia escénica. Este homenaje celebra la riqueza de la creación artística sinaloense y el danzón desde una mirada contemporánea, donde la música se vuelve cuerpo, la memoria se transforma en movimiento y la tradición encuentra nuevas formas de expresión.

La música será interpretada en vivo por la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, bajo la dirección del maestro Da Costa. Este encuentro reúne el talento de diversas agrupaciones y disciplinas artísticas de la entidad.

Participarán el Coro de Ópera de Sinaloa, dirigido por el maestro Marco Antonio Rodríguez Badillo; la Compañía Danza Joven de Sinaloa, con la dirección de Carlos Zamora y Edilyn Zatarain; y la Compañía Folclórica Sinaloense, bajo la dirección de Olimpia Chávez Arce. Como artista invitado y encargado de la tecnología visual estará Rodolfo Romo, conocido como “Rudolph Vitalis”.

El Festival Cultural Sinaloa 2026 movilizará a dos mil artistas y creadores, así como a cien personas en su organización y operación. Más de treinta actividades se llevarán a cabo en planteles educativos con la colaboración de más de veinticinco instituciones de los tres órdenes de gobierno.