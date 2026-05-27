Iniciará en Pericos el festival ‘Sábados con Sabor a mi Pueblo’

Con el propósito de incentivar el turismo, el Patronato para el Rescate de la Historia y el Bien Común de Pericos, llevará a cabo el festival “Sábados con Sabor a mi Pueblo” para darle vida a la localidad, compartir su cultura, mejorar su economía.

Pese a que la propuesta lleva más de un año en puerta, según los acuerdos de la sesión de cabildo realizada en abril, “Sábados con Sabor a mi Pueblo” se llevará a cabo este sábado 30 de mayo en el Centro Histórico de Pericos, en la plazuela Gabriel G. Villaverde a las 18:00 horas.

El objetivo del Patronato para el Rescate de la Historia y el Bien Común de Pericos busca no solo el rescate de inmuebles coloniales del centro histórico del pueblo, sino también el rescate de las tradiciones y costumbres que dan identidad a la sindicatura. Es por ello que el presidente del Patronato, César Pérez López, aseguró que uno de los principios fundamentales de la asociación civil es hacer resaltar y honrar a la identidad de Pericos.

“Uno de nuestros programas que tiene el patronato es precisamente celebrar nuestra identidad, nuestra gastronomía, nuestra artesanía” precisó, Cesar Pérez.

Con base en este principio, el patronato ha realizado varios eventos, principalmente las comidas con causa, para recaudar fondos para la realización de las obras propuestas.

Es así que, César Pérez, presidente del patronato, expresó que durante el año pasado se gestionó este evento cultural y turístico.

“Hicimos en el mes de abril, marzo, abril del año pasado, una propuesta bien documentada, estructurada, hicimos inclusive hasta un logotipo, ahí lo tenemos. Un plan de trabajo con objetivos claros, bien precisos. La estrategia estaba fundamentada. La presentamos, hubo aceptación por parte del ayuntamiento y de la dirección de turismo, dirección de Cultura, el propio presidente municipal” comentó.

Sin embargo, expuso que, pese a la aceptación que se le dio en su momento, no se le dio seguimiento a la propuesta.

“Nosotros seguimos insistiendo, yo tomé la decisión de presentar un oficio en el mes de noviembre del año pasado, en el cual manifestamos pues la falta de apoyo y seguimiento a este planteamiento ciudadano, que es Sábados con Sabor a mi Pueblo”

“A partir del mes de noviembre que presenté el último oficio que lo tengo de recibido en el cual manifestaba mi inconformidad por la falta de apoyo, se volvió a tocar el tema de Sábados con Sabor a mi Pueblo en el mes de abril, en la última sesión de cabildo del Ayuntamiento de Mocorito” agregó.

César Pérez, precisó que, después de la última sesión de cabildo en abril de este año, se retomó la idea y se realizó una minuta en la cual quedaron establecidos los compromisos para dar inicio al proyecto, el cual se pretende iniciar con un evento mensual o cada quince días.

“Estamos en esta parte de la planeación. No es sencillo porque sí debe estar muy bien planeado para que el primer evento tenga éxito”

A pesar de los inconvenientes en cuanto a gestión de apoyos, el evento sigue en marcha y se llevará a cabo el sábado 30 de mayo a las 18:00 horas.

Un total de 110 locatarios estarán presentes con puestos de artesanos, gastronómicos, los cuales incluyen comida, las tradicionales mestizas originarias de la sindicatura y puestos de snacks y cafés.

Como participación cultural estará presente el taller de danza del Centro de Desarrollo Cultural Casa Peiro y habrá dinámicas, como la de la mejor foto en la escultura de las Alas de Pericos, cuyo premio será de mil pesos.