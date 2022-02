$!Inmortales: plasman en mural en Mazatlán a líderes de la banda sinaloense

“José Alfredo Jiménez dijo que en 'El Corrido de Mazatlán' que 'hasta un pobre se siente millonario' y yo me siento ahorita millonario, porque Mazatlán me ha dado lo que jamás nadie me lo hubiera dado”, expresó.

“Simboliza el respeto hacia el arte, primero que nada por la música regional sinaloense, fue la que casi siempre me crió. Mazatlán fue la cuna de este tipo de música, eso fue la mayor inspiración y lo que yo me quiero llevar también”.



Poncho Lizárraga se formó entre los grandes

Al igual que su padre, don Cruz Lizárraga, fundador de Banda El Recodo, y su hermano Germán Lizárraga, líder de Banda Estrellas de Sinaloa, Alfonso Lizárraga ha quedado inmortalizado en la obra de Sergio Ramírez.

Poncho se dice privilegiado por formado en un ambiente que le ayudó a crecer también junto a las otras leyendas que acompañan a su imagen en el mural.

“Me siento muy honrado por este detalle que tuvieron para un servidor de formar parte de este mural al lado de mi papá, principalmente; al lado de mi hermano Germán, de don Ramón López Alvarado, de Salvador Lizárraga, de René Camacho”, dijo.

“Formar parte de este mural al lado de Sergio Lizárraga, que son las nuevas generaciones de agrupaciones del género de banda que están funcionando, pues la verdad es un honor, y más en este mural que sin dudarlo va a ser muy emblemático”.

El actual líder de Banda El Recodo se ha dedicado más de 30 años a la música, en los que pudo trabajar hombro a hombro con reconocidos exponentes de la banda sinaloense que hoy son leyenda.

“Me tocó esa parte para los músicos, de mi edad, que todo músico hubiera querido haber tenido, conocer a estas figuras, trabajar al lado de ellas. Tuve la oportunidad de trabajar con esos músicos que en la actualidad son referentes para los nuevos músicos que están, entonces eso es un privilegio que me tocó vivirlo y lo compartir con los músicos de la banda actual”, expresó.

“La verdad es algo padre que no lo puedes comprar con nada, y puedes ser el más exitoso del mundo, pero que no te tocó, y sin embargo a mí me tocó, y lo disfruto”.

Para este año, dijo, Banda El Recodo sigue llena de proyectos, como un próximo dueto con Grupo Firme y la gira “Esta vida es muy bonita”, en reencuentro con quien fuera su vocalista, Julio Preciado.



'No me lo esperaba', dice Sergio Lizárraga

Una de las agrupaciones con mayor éxito actualmente es Banda MS, y su líder, Sergio Lizárraga, también forma parte del mural “La Realeza del Regional Sinaloense”.

Para el músico, que empezó en la banda tocando la tuba, aparece al lado de otras grandes figuras lo llena de orgullo.

“Mi sentir es indescriptible y la verdad no me lo esperaba. Me siento muy orgulloso de ser mazatleco, me siento muy orgulloso de ser parte de la Banda MS. Lucharemos para que Mazatlán llegue a ser un destino internacional preferido del mundo y que toda la gente del mundo escuche la música sinaloense”, manifestó en la inauguración.

Banda MS está a punto de llegar a su 20 aniversario, en 2023, y Sergio prevé que se arme una fiesta para celebrarlo a lo grande, probablemente en Mazatlán.

“Yo creo que haremos una buena fiesta para cuando cumplamos 20 años, no la hemos preparado todavía pero pronto lo haremos, y tenemos un legado en esta foto que tenemos que seguir como hemos venido haciendo, y los nuevos que vengan igual de alguna manera van a seguir los pasos de muchos que hemos seguido los pasos de estos grandes paisanos sinaloenses, mazatlecos”, comentó.