Inolvidable noche de Gala Navideña en el Ángela Peralta

La Gala Navideña, una producción multidisciplinaria que borró la frontera entre el escenario y el público, convirtió al Teatro Ángela Peralta en el hogar de una gran familia.

La potencia de la Camerata Mazatlán hasta la ternura del Coro Infantil, más de 200 artistas en escena demostraron que la Navidad es unión durante el gran espectáculo que logró conectar con el público local y extranjero.

El programa ofreció un recorrido por distintas formas de celebrar la Navidad en el mundo, desde la herencia hispana y mexicana (con canciones como Campana sobre campana y Mary Morena), la tradición anglosajona con temas como Joy to the world, hasta piezas clásicas universales como Adestes Fideles.

La sorpresa de la noche inició en los pasillos: una Pastorela que recorrió el teatro hasta el escenario, el cual lucía una escenografía inspirada en los barrios populares mexicanos.

El repertorio de la Gala Navideña permitió la convivencia del Ballet Clásico (con piezas como la Polonesa y Farandole -donde la orquesta lució su sección de metales y percusiones- y el Ballet Folclórico, uniendo la técnica académica con el sabor popular mexicano.

El Teatro Ángela Peralta recibió piezas de gran exigencia vocal interpretadas por solistas de la talla de la soprano Vanessa Gama, la mezzosoprano Sarah Holcombe, y los tenores Eduardo Tapia y Alejandro Yepez.

También participaron Alfredo Herrejón Guzmán, con una emotiva versión de El Niño del Tambor, y la niña Valentina Badillo Rodríguez.

Un escenario, más de 200 artistas

Bajo la dirección escénica de la maestra Zoila Fernández Fernández, la velada reunió a una impresionante fuerza artística formada en las aulas del Centro Municipal de Artes.

La música estuvo a cargo de la Camerata Mazatlán, dirigida por el maestro Sergio Freeman, acompañada por las potentes voces del Coro Ángela Peralta, el Ensamble Vocal del CMA, y la ternura del Coro Infantil del Instituto de Cultura, dirigidos por los maestros María Murillo, Juan Pablo García y Mariela Angulo, respectivamente.

La danza y la actuación aportaron brillo al espectáculo con la participación del Ballet Folclórico, dirigido por Javier Arcadia; la Compañía Ballet Mazatlán y la Escuela Municipal de Ballet Clásico, bajo la dirección de Zoila Fernández y los alumnos de la Licenciatura en Teatro, dirigidos por Silvia Flores, quienes brindaron una experiencia inmersiva desde el primer momento.

Un repertorio universal con sello local

El programa musical transitó por clásicos como Adeste Fideles y O Holy Night, hasta la alegría rítmica de Rodolfo el Reno, Los Peces en el Río, Santa Claus llegó a la ciudad y el gran cierre con Feliz Navidad, tema que puso a bailar y cantar a los asistentes en un solo coro.

La fiesta continuó en la calle

Al finalizar la función, la experiencia se extendió afuera del recinto. La producción sorprendió a los asistentes con una verbena mexicana tradicional en la que no faltaron los buñuelos, el atole de pinole, elotes y dulces, cerrando con broche de oro una noche digna de recordar.

Esta fue la primera de cuatro funciones programadas, consolidando a la Gala Navideña como el evento cultural más cálido y esperado de la temporada decembrina en el puerto.