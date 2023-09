Calificó a la homenajeada como precursora del feminismo y voz de México de las causas de izquierda, un referente inigualable del folclore y la canción política mexicana, que no solo se distinguió por su canto, energía y presencia escénica, sino también por ser una infatigable activista y defensora de los sectores sociales más desfavorecidos, luchando siempre contra la injusticia.

“La ilustre sinaloense llegó a ser una exponente sobresaliente del movimiento artístico la Nueva Canción, de forma digna y valiente en la convulsiva década de los 60, no solo como protesta sino como una renovación de conciencia con un compromiso social y político para los que creen en la utopía de un mundo de amor, más humano y mejor”, externó.

Su música, más vigente que nunca

María Inés Amézquita Ochoa, hija de la emblemática artista Amparo Ochoa, interpretó los versos de “Jugar a la vida”, “Mujer” y “El Barzón”, con el sentimiento del cantar del pueblo acompañada por la guitarra del maestro Raúl Carrasco.

:”La música valiente de Amparo Ochoa sigue más vigente que nunca en la voz del pueblo cuando se levanta por sus derechos y en el canto de una nueva generación”, dijo su hija.

“Es un sueño cumplido estar en este micrófono para dar un mensaje que nace desde lo más profundo de la conciencia de nuestro pueblo y de los artistas”, sostuvo al iniciar su discurso en la máxima tribuna del pueblo sinaloense.

Recordó los versos del cantautor y activista social Gabino Palomares Gómez.

“De Sinaloa, de tu pueblo azucarado, del Cine Humaya, hasta todos con Amparo, de tirar piedras a la tragedia de hermanos, le contestaste a la muerte y sus reclamos, no me resigno a lo cruel de tu partida, será que el cielo tuvo celos de tu canto, no perdono a la vida y te requiero, a donde te hayas hermosísimo lucero”.

Los titulares de los tres Poderes del Estado y su hija María Inés Amézquita Ochoa realizaron la develación de las letras doradas con la leyenda “Amparo Ochoa Castaños” en el Muro de Honor del Salón de Sesiones, declarando formalmente “Benemérita de Sinaloa” a la revolucionaria poetisa de la música mexicana que cantó a la luna hermosa, al cielo, a la flor, a la vida y al amor.

El tenor José Manuel Chú interpretó la canción Jacinto Cenobio: “Me pareció verlo en su verde monte, sonriéndole al viento y al horizonte”.

Al inicio de la Sesión Solemne, Graciela Domínguez Nava, Secretaria de Educación Pública y Cultura y representante del gobernador Rubén Rocha Moya, y Jesús Iván Chávez Rangel, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia fueron recibidos por una comisión legislativa de cortesía en su entrada al recinto parlamentario.

En el inicio del acto, los honores a la Bandera Nacional y el canto al Himno Nacional Mexicano se rindieron con la participación de la Banda de Guerra y Escolta de la Novena Zona Militar.